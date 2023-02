Brad Pitt 'cưa sừng làm nghé'

Sau ly hôn Angelina Jolie, Pitt chăm chút cho bản thân hơn. Anh trở lại đường đua thời trang với sự biến hóa đa dạng, chuộng các gam màu nổi như đỏ, hồng, xanh lá, neon... giống hồi thập niên 1990. Trong buổi chụp hình cho GQ Magazine, sao phim Once Upon a Time... In Hollywood mặc bộ cánh màu vàng đậm phối cùng loạt phụ kiện lấp lánh. Tổng giá trị trang phục của Pitt gần 13.000 USD . Ảnh: GQ.