Brad Pitt cho người lạ ở miễn phí trong nhà riêng

Ngày 6/4 (theo giờ Mỹ), tờ People đưa tin Brad Pitt đã cho phép một cụ ông góa vợ sống miễn phí trong căn nhà cũ của anh ở Los Angeles.

Nữ diễn viên Cassandra Peterson, hàng xóm cũ của Pitt, tiết lộ gia đình tài tử liên tục mua lại các căn nhà ở khu này mỗi khi chúng được tung ra thị trường. “Tôi nghĩ rằng có khoảng 22 ngôi nhà nằm sát mép khu đất. Và cứ mỗi khi chúng được rao bán, anh ấy lại mua một căn”.

Một trong những bất động sản mà Pitt mua lại ban đầu thuộc sở hữu của một người đàn ông lớn tuổi góa vợ khoảng 90 tuổi. Do đó, nam diễn viên đã để cho người hàng xóm của mình cư ngụ miễn phí tại đây cho đến khi cụ mất ở tuổi 105.

“Anh ấy đối xử rất tốt với ông John. Vợ của ông đã qua đời và ông sống trong căn nhà đó. Tôi biết Brad đã cho phép ông cụ ở mà không phải trả bất cứ đồng nào tới tận lúc qua đời”, Cassandra Peterson chia sẻ.

Cassandra Peterson cũng từng bán lại một căn hộ trong khu này cho Brad Pitt. Theo tiết lộ, căn nhà bao gồm nhiều tiện ích như sân trượt băng, sân tennis, hồ bơi, hầm để xe, phòng khiêu vũ và rạp chiếu phim... Tài tử đã mua với giá 1,7 triệu USD vào năm 1994. Đầu năm nay, Brad Pitt bán lại với giá 39 triệu USD .

Sinh năm 1963, Brad Pitt là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim. Tài tử đã dắt túi hàng trăm dự án phim ảnh lớn nhỏ, và nhận về nhiều đề cử, giải thưởng danh giá như Oscar hay Quả cầu Vàng... Anh từng được tờ People bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới.

