Brad Pitt chia tay bạn gái

Tài tử Brad Pitt và người mẫu Nicole Poturalski không tiếp tục yêu nhau trước áp lực dư luận.

Thông tin được tờ Page Six xác nhận ngày 28/10. Brad Pitt và bạn gái người mẫu Nicole Poturalski được tiết lộ đã bí mật kết thúc cuộc tình kéo dài 3 tháng từ vài tuần trước.

Trong khi đó, nguồn tin của E! News nhận định chuyện cặp sao đường ai nấy đi dễ dàng đoán được, bởi họ chưa bao giờ nghiêm túc về mối quan hệ này.

Truyền thông liên lạc với đại diện hai bên nhưng chưa nhận được phản hồi.

Brad Pitt được xác nhận đã chia tay bạn gái người mẫu. Ảnh: E! News.

Vài ngày trước, paparazzi bắt gặp Poturalski quay về với chồng cũ Roland Mary. Cả hai rời khỏi nhà hàng ở Berlin, Đức trong tâm trạng vui vẻ. Daily Mail tiết lộ hai người chưa ly hôn và thoải mái thể hiện tình cảm với nhau. Mối quan hệ mở vẫn duy trì sau 8 năm.

Trong khi đó, đã khá lâu ngôi sao Once Upon A Time In Hollywood không xuất hiện cạnh chân dài kém 30 tuổi. Anh tập trung vào vụ tranh chấp quyền nuôi con với Angelina Jolie. Tờ Page Six nói rằng Pitt chỉ quan tâm tới chiến dịch bầu cử vào thời điểm này.

Cặp sao thuở còn bên nhau vui vẻ. Ảnh: Spash News.

Brad Pitt và Nicole Poturalski lộ ảnh lên phi cơ riêng tại sân bay Le Castellet, Pháp hôm 26/8. Sau đó, họ đến nơi từng tổ chức hôn lễ giữa sao phim Troy và Angelina Jolie để nghỉ dưỡng. Dù không lên tiếng về quan hệ tình cảm, hai người thường xuyên được bắt gặp đi chơi riêng.

Daily Mail cho rằng họ đã say mê nhau từ cuối năm 2019. Cặp sao không ngại tình tứ ở buổi diễn của Kanye West tại Hollywood Bowl, Los Angeles, Mỹ hồi tháng 11/2019.

Từ lúc yêu Brad Pitt, Poturalski bị vô số anti-fan công kích. Đầu tháng 9, chân dài 27 tuổi đặt câu hỏi tại sao nhiều bình luận ghét bỏ cô trên mạng sau khi tin tức về chuyện tình cảm được đăng tải. Cô đồng thời phủ nhận tin đồn ghét Angelina Jolie.