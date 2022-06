Brad Pitt bị lừa tìm kho báu triệu USD ở Pháp

Brad Pitt tốn một năm tìm kiếm kho báu trong khuôn viên điền trang Château Miraval, nhưng sự thật anh đã bị lừa.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ Magazine số tháng 8, Brad Pitt cho biết một người đàn ông từng nói với anh rằng chủ sở hữu cũ của điền trang Château Miraval ở Pháp - bất động sản chung của anh và Angelina Jolie - từng chôn kho báu trong khuôn viên.

Theo lời kể, số vàng trị giá hàng triệu USD được đánh cắp từ thời trung cổ và giấu cho đến nay. Nghe vậy, Pitt cảm thấy tò mò và tin sái cổ người đàn ông kia. "Tôi bị ám ảnh bởi kho báu này", anh thừa nhận.

Điền trang Château Miraval ở Pháp của Brad Pitt và Angelina Jolie. Ảnh: Yahoo.

Một năm trôi qua, tung tích số vàng trên vẫn là dấu chấm hỏi đối với ngôi sao Once Upon a Time in Hollywood, dù anh đã miệt mài tìm kiếm. Pitt cuối cùng nhận ra anh bị lừa. Hóa ra người đàn ông kia chỉ đang cố gắng chiêu dụ Pitt đầu tư vào công ty radar.

Trải nghiệm ngu ngốc không khiến Pitt tức giận vì anh cho rằng đây là "cuộc đi săn thú vị". "Kho báu là tất cả điều tôi có thể nghĩ đến trong một năm. Tôi thực sự phấn khích với nó", Pitt chia sẻ.

Giải thích cho sự nhẹ dạ cả tin của mình, Pitt thừa nhận do bị ảnh hưởng bởi tuổi thơ. Anh nói: "Có lẽ nó liên quan đến nơi tôi lớn lên. Bởi vì luôn có những câu chuyện về kho vàng ẩn giấu trong dãy núi Ozark (Mỹ)".

Brad Pitt trực tiếp theo dõi quá trình trồng cây, sản xuất rượu ở Château Miraval. Ảnh: SCMP.

Theo Vanity Fair, Angelina Jolie và Brad Pitt mua Château Miraval vào năm 2008 với giá 28,4 triệu USD . Đây chính là nơi “ông bà Smith” tổ chức lễ cưới đơn giản nhưng ấm cúng vào năm 2014.

Bất động sản nằm ở làng Correns, thuộc miền Đông Nam nước Pháp có giá trị kỷ niệm đặc biệt với gia đình cặp sao Hollywood. Được biết, Jolie đã đến đây ở trong quãng thời gian mang thai cặp song sinh Knox và Vivienne.

Tuy nhiên, Château Miraval cũng chính là trung tâm tranh chấp mới nhất của Pitt và vợ cũ. Gần đây, tài tử Hollywood kiện vợ cũ lên tòa án thượng thẩm Los Angeles (Mỹ), cáo buộc Jolie cố ý làm tổn hại danh tiếng của anh bằng việc bán toàn bộ cổ phần của cô điền trang.

Vụ kiện đang được xem xét và xử lý.