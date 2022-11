Brad Pitt bị ảnh hưởng ra sao sau tố cáo đánh vợ trên máy bay

Khi một trong những đứa trẻ bảo vệ Jolie bằng lời nói, Pitt đã lao vào con và Jolie đã kéo con từ phía sau để ngăn bạo lực xảy ra.

Brad Pitt đang trong cuộc chiến pháp lý căng thẳng với vợ cũ.

Ngày 4/10, luật sư của Angelina Jolie nộp đơn khiếu nại chéo trong vụ kiện với Brad Pitt liên quan đến nhà máy rượu Chateau Miraval. Trong đơn, cô nhắc vụ xô xát với chồng cũ trên chuyến bay từ Pháp về Mỹ ngày 14/9/2016.

Theo hồ sơ ghi trên chuyến bay ấy, khi một trong những đứa trẻ bảo vệ Jolie bằng lời nói, Pitt đã lao vào con và Jolie đã kéo con từ phía sau để ngăn bạo lực xảy ra. Tuy nhiên, cô đã bị chồng cũ đẩy vào ghế, khiến cô bị thương ở lưng và cùi chỏ. Vụ việc đang được tòa án xem xét.

Trước đó, Hollywood Reporter kết hợp cùng Morning Consult thực hiện cuộc khảo sát đối với 2.211 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ, nhằm giải đáp thắc mắc: "Cáo buộc lạm dụng của Angelina Jolie có ảnh hưởng đến sự nghiệp Brad Pitt?".

Kết quả cho thấy những tố cáo của minh tinh Maleficent không làm tổn hại đáng kể đến hình ảnh của Pitt trước công chúng. Tuy nhiên, đã có sự thay đổi nhỏ trong quan điểm của nhóm người được khảo sát.

Angelina Jolie tố bị Brad Pitt bạo hành trên chuyến bay năm 2016. Ảnh: Elle.

Cụ thể, trong lần đầu được hỏi, 70% người cho rằng Pitt vẫn "rất thuận lợi" hoặc "có phần thuận lợi" dù bị tố cáo. Nhưng đến lần hỏi thứ hai - sau khi được Morning Consult liệt kê chi tiết cáo buộc từ Jolie nhắm vào chồng cũ - con số đã giảm xuống 65%.

49% phụ nữ nói họ "rất thích" hoặc "có phần thích" phim do Pitt đóng chính, trong khi tỷ lệ này ở nam giới là 56%. Xét theo độ tuổi, 2/3 người trong nhóm từ 35 đến 44 tuổi (chiếm 66%) chia sẻ họ "rất thích" hoặc "có phần thích" tác phẩm có tài tử Hollywood, xếp sau là 54% (18-34 tuổi) và 50% (45-64 tuổi).

Theo Hollywood Reporter, cuộc khảo sát quan trọng vì sẽ ảnh hưởng đến hiệu ứng tác phẩm mới của Brad Pitt, mang tựa đề Babylon. Phim được xếp hạng R có thời lượng khoảng 3 tiếng sẽ ra mắt ngày 23/12. Tham gia diễn xuất cùng Pitt là minh tinh Margot Robbie.

"Nhận thức của khán giả lớn tuổi rất quan trọng vì góp phần quyết định đến sự quan tâm dành của Babylon. Tác phẩm được xem là động lực thúc đẩy phòng vé sau thành công của Pitt ở Once Upon a Time in Hollywood ( 142 triệu USD nội địa) và Bullet Train ( 103 triệu USD nội địa)", tờ báo viết.