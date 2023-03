Brad Pitt bán biệt thự từng sống cùng Angelina Jolie

Brad Pitt bán thành công căn biệt thự tại Los Angeles (Mỹ) với giá 39 triệu USD. Đây là nơi anh từng ở cùng Angelina Jolie và các con trong nhiều năm.

Ngày 28/3 (giờ Mỹ), TMZ đưa tin tài tử Brad Pitt rao bán thành công căn biệt thự có trị giá 39 triệu USD ở Los Angeles. Ngôi sao Once Upon a Time in... Hollywood từng sinh sống tại đây trong gần 3 thập kỷ.

Nguồn tin từ TMZ cho biết, sao phim World War Z bán căn biệt thự để chuyển đến sống tại thành phố ven biển Carmel ở Bắc California, Mỹ. Hồi tháng 1, Brad Pitt ra giá 45 triệu USD cho bất động sản rộng 7.600 m2. Con số cuối cùng đã hạ xuống đáng kể sau khi nam diễn viên thỏa thuận với bên mua.

Năm 1994, Brad Pitt bỏ ra 1,7 triệu USD để sở hữu căn biệt thự từ diễn viên Cassandra Peterson. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1910 bởi một ông trùm dầu mỏ. Đây cũng là nơi nhạc sĩ Jimi Hendrix sáng tác ca khúc May This Be Love.

Căn biệt thự nơi Brad Pitt từng chung sống cùng Angelina Jolie và các con. Ảnh: People.

Trước khi chia tay, Brad Pitt có khoảng thời gian chung sống hạnh phúc cùng Angelina Jolie và 6 người con trong căn biệt thự đồ sộ. Tài tử Fury mạnh tay khi chi tiền mua thêm nhiều lô đất liền kề để xây thêm các khu vực thể thao giải trí như sân tennis, bể bơi hay khu vui chơi cho trẻ em.

Bên trong căn nhà cũng được Pitt tu sửa và đầu tư mới nhiều hạng mục như khu trượt băng, phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim và hồ cá Koi khổng lồ.

Theo Vanity Fair, Brad Pitt và vợ cũ đã thỏa thuận quyền nuôi con, song cả hai tiếp tục tranh chấp chuyện tài sản. Tâm điểm căng thẳng là điền trang Chateau Miraval ở Pháp. Theo đó, Angelina Jolie tố chồng cũ ngăn cản cô can thiệp vào khu đất này.