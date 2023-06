Born Pink tại Hà Nội - chờ đẳng cấp và không mong bị thất vọng nặng nề

Thông tin tour lưu diễn của BlackPink sẽ dừng chân tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) cuối tháng 7 này đang khiến người hâm mộ Việt Nam sôi sục.

Born Pink World Tour đang là một trong những tour lưu diễn được quan tâm bậc nhất thế giới hiện tại, bên cạnh The Eras Tour của Taylor Swift. Mới đây, Born Pink đã lập kỷ lục là tour lưu diễn của một nhóm nhạc nữ đạt doanh thu cao nhất từ trước tới nay, vượt qua cả nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls.

Một trong những lần rất hiếm hoi, một tour lưu diễn mang đẳng cấp thế giới như Born Pink đặt chân đến Việt Nam. Đây chắc chắn sẽ là một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý nhất trong tháng 7 nói riêng và thậm chí cả năm 2023 nói chung tại địa hạt Vpop.

Đẳng cấp quốc tế

Born Pink World Tour đã đi qua rất nhiều thành phố lớn trên thế giới như Los Angeles (Mỹ), London (Anh), Paris (Pháp), Berlin (Đức),... và chinh phục được những khán giả ở các thị trường khó tính này. Đặc biệt, khi tour ghé thăm các địa điểm châu Á như Indonesia, Malaysia, Thái Lan hay Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), sức hút của tour diễn là cực lớn khi thu hút tới gần 50.000 khán giả mỗi đêm. Sức hút riêng biệt của 4 thành viên cùng âm nhạc sôi động, bắt tai khiến cho khán giả phát cuồng và tìm mọi cách để săn được tấm vé của tour lưu diễn này.

Sau Backstreet Boys và Westlife, Blackpink là nghệ sĩ quốc tế tiếp theo tổ chức concert tại sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên, nếu như 2 nhóm nhạc nam huyền thoại đến với Mỹ Đình khi đã qua giai đoạn đỉnh cao, thì Blackpink lại đem đến tour diễn xuất sắc đang công phá hàng loạt kỷ lục, và bản thân nhóm cũng đang ở trong giai đoạn cực thịnh về danh tiếng.

Mỹ Đình là sân vận động có sức chứa lớn hàng đầu tại Việt Nam, lên đến 40.000 khán giả. Nếu bán hết vé trong cả 2 đêm diễn, tổng số lượng khán giả đến xem concert Blackpink tại Việt Nam có thể lên đến 80.000, ngang hàng với các nước Đông Nam Á khác. Điều này chắc chắn sẽ tạo nên tiếng vang lớn, tạo động lực thúc đẩy cho các nghệ sĩ quốc tế khác sẽ lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cho tour diễn của mình.

BlackPink là nghệ sĩ quốc tế thứ 3 đặt chân đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với sức chứa hơn 30.000 khán giả.

Đây là điều hoàn toàn khả thi và có cơ sở bởi BlackPink cũng là một trong những nghệ sĩ quốc tế có sức hút nhất với khán giả trong nước. Đầu năm nay, single solo Flower của thành viên Jisoo đã rất dễ dàng đạt top 1 trending tại thị trường Việt Nam, đoạn drop của bài cùng vũ điệu hoa cũng là một trong những trào lưu nổi bật nhất trên mạng xã hội nửa đầu năm, được hàng loạt những celeb hàng đầu thực hiện video dance cover.

Xa hơn, vào mỗi dịp nhóm comeback như với single How You Like That hay Pink Venom, lượt chia sẻ và tương tác trên mạng xã hội về cái tên BlackPink đều tăng vọt, không chỉ đến từ người hâm mộ của nhóm mà còn đến từ những người nổi tiếng khác. Có không ít ngôi sao Vpop như Erik, Ninh Dương Lan Ngọc,... không ngần ngại công khai là một Blink.

Hơn nữa, đây cũng là một dịp hiếm hoi khán giả Việt Nam đang chứng kiến một concert mang đẳng cấp quốc tế. Trong những năm gần đây, lần lượt những Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn hay Đen Vâu đã mang đến cho người hâm mộ những sân khấu được đầu tư lớn. Tuy nhiên, BlackPink vẫn là một trong những nghệ sĩ hàng đầu thế giới và sở hữu ekip chuyên nghiệp bậc nhất. Âm nhạc của nhóm cũng rất sôi động và sở hữu những bước vũ đạo mạnh mẽ, có độ phổ biến và lan tỏa lớn. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ mà nhà làm show Việt Nam có thể học hỏi được từ Born Pink World Tour, và khán giả sẽ được trải nghiệm một trong những concert chỉn chu bậc nhất không chỉ trên sân khấu mà còn cả trong khâu tổ chức.

Hy vọng liệu có hóa thất vọng?

Nếu có thể sold out 2 đêm diễn tại Mỹ Đình, BlackPink sẽ trở thành nghệ sĩ quốc tế bán vé tốt nhất tại Vpop. Tuy nhiên, trước đó, không phải không có nghệ sĩ quốc tế đến với Việt Nam, được kỳ vọng rất nhiều nhưng lại không thành công như mong đợi, thậm chí không thể diễn ra.

Chắc hẳn khán giả Việt chưa quên đêm diễn nằm trong khuôn khổ Dangerous Woman World Tour của Ariana Grande vào năm 2017 cũng có kế hoạch đặt chân đến TP.HCM. Ariana Grande thời điểm đó cũng là một trong những nghệ sĩ quốc tế rất có tiếng tại thị trường trong nước thông qua loạt hit Problem, Bang Bang, Side to Side,... Concert gần như đã hoàn thiện hết các khâu từ bán vé đến dàn dựng sân khấu, tuy nhiên chỉ trước thời điểm diễn ra vài giờ đồng hồ, Ariana đã thông báo hủy đêm diễn vì ốm nặng. Kể từ sau Ariana, chưa có nghệ sĩ lớn đang trong thời hoàng kim nào tổ chức show cũng như tour lưu diễn tại Việt Nam nữa.

Jennie là thành viên có hoạt động dày đặc trong BlackPink, cô đã phải bỏ dở một buổi biểu diễn tại Úc vì lý do sức khỏe.

Đến thời điểm hiện tại, Born Pink World Tour cũng đã thực hiện hơn 40 show diễn trên khắp thế giới. Có không ít những thông tin, hình ảnh về sự mệt mỏi, kiệt sức của các thành viên, đặc biệt là Jennie, được lan truyền trên mạng xã hội. Đặc biệt, trong show diễn tại Melbourne, Australia vừa qua, Jennie đã buộc phải rời khỏi sân khấu giữa lúc trình diễn vì sức khỏe. Cô đã phải xin lỗi khán giả trên mạng xã hội ngay sau đó, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị người hâm mộ chỉ trích.

Ngay cả khi có thể trình diễn đến hết buổi diễn, Jennie cũng vấp phải nhiều chỉ trích về việc trình diễn hời hợt, chưa hết mình. Nhiều hình ảnh được phát tán trong buổi concert cho thấy khán giả không thực sự tập trung vào sân khấu, có người lướt điện thoại, có người ngủ thật, thậm chí còn chơi game,... Những hình ảnh này phần nào khiến khán giả nghi ngại về chất lượng của show diễn khi 4 cô gái đến Việt Nam.