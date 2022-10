Bỗng một ngày, 'oppa' trở thành tội phạm tình dục

"Tôi vẫn tưởng tượng mình sẽ đến concert của anh ấy, không phải phiên tòa xét xử tại Tòa án quận trung tâm Seoul", Oh Se Yeon, người từng là fan của Jung Joon Young, nói.

Jung Joon Young bị kết án 5 năm tù vì tội tấn công tình dục, quay lén và phát tán clip quay lén. Ảnh: AP.

Oh Se Yeon (22 tuổi) rất đau buồn khi nhận ra rằng ngôi sao yêu thích của mình, Jung Joon Young, là một người rất khác với những gì cô từng nghĩ, theo The Korea Times.

Người đàn ông từng mê hoặc các cô gái tuổi teen trong những năm 2010 đã sống cuộc đời hai mặt: Ban ngày, Jung là một thần tượng tỏa sáng nhưng ban đêm anh ta lại là tên phạm tội.

"Bỗng một ngày, 'oppa' của tôi trở thành tội phạm tình dục", Oh nhớ lại.

Từng là "fan cứng"

Giống như những cô gái khác cùng tuổi, Oh là một fan cuồng nhiệt của các ngôi sao Kpop. Thần tượng cô mến mộ nhất từng là Jung Joon Young.

Lần đầu tiên Oh biết đến Jung là thông qua một chương trình thử giọng nổi tiếng vào năm 2012, nơi Jung tham gia với tư cách thí sinh.

"Sự mến mộ bắt đầu từ cảm giác tò mò ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã tự hỏi: 'Người quyến rũ thế này, hát và biểu diễn tuyệt vời trên sân khấu là ai vậy?'. Sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin về anh ấy và trở thành fan".

Sau chương trình, sự nghiệp của Jung phát triển mạnh và sự yêu thích của Oh cũng tăng lên từng ngày.

Oh Se Yeon đọc bức thư gửi cho Jung Joon Young trên một chương trình truyền hình. Ảnh: AUD.

Trong suốt 7 năm thời thiếu nữ, Oh là "fan cứng" của Jung. Cô còn là một người hâm mộ thành công khi có cơ hội giao lưu trực tiếp với thần tượng.

Oh từng thu hút sự chú ý khi mặc hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc, đến buổi ký tặng của idol. Sau đó, cô xuất hiện cùng Jung trong một chương trình truyền hình và đọc lá thư tay mình viết cho thần tượng.

"Hãy học hành chăm chỉ", Jung đáp lại chia sẻ của fan trong ngày hôm đó.

Câu nói này trở thành động lực để Oh cố gắng học tập chăm chỉ, có kết quả cao trong những năm tiếp theo.

Tình cảm dành cho thần tượng là động lực lớn nhất trong cuộc đời Oh. Nhưng mọi thứ đã chấm hết vào tháng 3/2019, khi cô đọc được thông tin Jung có dính líu đến một tội ác nghiêm trọng.

Cảm giác tội lỗi

Jung và một số nam idol Kpop khác đã bị kết tội tấn công tình dục phụ nữ tại các bữa tiệc rượu vào năm 2016. Jung bị kết án 5 năm tù giam, nhiều hơn các đồng phạm, vì bị truy tố thêm tội quay lén cảnh quan hệ tình dục với phụ nữ và chia sẻ clip vào các nhóm chat trực tuyến.

Oh cảm thấy rằng 7 năm hâm mộ của cô đã bị phủ nhận hoàn toàn vào ngày hôm đó. Cô thậm chí tự thấy tội lỗi khi nghĩ đến việc từng là fan của Jung.

"Tôi vẫn tưởng tượng mình sẽ đến concert của anh ấy, không phải đến phiên tòa xét xử tại Tòa án quận trung tâm Seoul", cô kể.

Oh đã chuyển những mất mát, cảm xúc tức giận và thất vọng của mình thành phim tài liệu Fanatic, bộ phim đầu tay của Oh ra rạp vào ngày 28/9. Phim do cô viết kịch bản, quay phim, đạo diễn, đóng vai chính và biên tập.

Oh Se Yeon, đạo diễn bộ phim tài liệu "Fanatic". Ảnh: AUD.

Bộ phim tập trung vào các cuộc phỏng vấn với nhiều bạn bè và thành viên gia đình của Oh, những người có chung nỗi mất mát và sự tức giận. Trong phim, những người từng là fan giờ đây mạnh mẽ tố cáo thần tượng cũ, gọi họ là "tệ nạn xã hội", trong khi đấu tranh để tiếp tục cuộc sống của mình.

Oh thậm chí còn tổ chức một "đám tang chôn cất" đĩa CD và các đồ đạc liên quan đến Jung.

"Chúng tôi không có gì phải xấu hổ. Việc được người khác yêu mến là một phần lớn công việc của idol và chúng tôi là fan, người tiêu dùng trung thành. Tôi nghĩ thật không công bằng khi chúng tôi cứ phải mang trên vai nỗi xấu hổ và chỉ có thể nói về nỗi buồn của mình trong bóng tối.

Từng yêu mến một người như vậy không có nghĩa rằng chúng tôi cũng tồi tệ giống như họ. Nếu bạn hạnh phúc khi yêu mến người đó trong quá khứ, tôi nghĩ như vậy là đã đủ. Tình yêu thì không có lỗi", Oh chia sẻ.