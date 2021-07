Bóng hồng mới của vũ trụ siêu anh hùng DC

Ở lĩnh vực diễn xuất, cô gây ấn tượng mạnh với vai Nina Rosario trong tác phẩm chuyển thể In the Heights do Jon M. Chu làm đạo diễn. Còn với âm nhạc, Grace nhận ba đề cử giải Grammy Latin. Năm 2018, nữ ca sĩ đã hợp tác với Super Junior trong bài hát Lo Siento. Ảnh: @lesliegrace.