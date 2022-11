'Bông hồng lai' Patricia Good và đại gia Thái Lan chuẩn bị cho lễ cưới

Cô tham gia nhiều bộ phim khác với vai trò nữ chính như Buang Atitharn (với Mark Prin), Điệp viên săn gay (Boy Pakorn), Pom Sanaeha (Grate Warintorn), Nợ tình trong lồng lửa (Alek Teeradetch)… Nữ diễn viên đang quay Doctor Foster phiên bản Thái Lan. Doctor Foster là bản gốc của The World of the Married (Thế giới hôn nhân). Trong phim, cô đảm nhận vai tiểu tam do Han So Hee thể hiện ở bản Hàn.