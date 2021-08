'Bông hồng lai' Kpop Jeon Somi gửi lời chào bằng tiếng Việt

Jeon Somi giới thiệu sản phẩm mới phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3 và gửi lời chào bằng tiếng Việt đến khán giả.

Sau một năm vắng bóng từ khi ra mắt ca khúc What you waiting for, Jeon Somi tái xuất với sản phẩm âm nhạc mới Dumb dumb. Đĩa đơn được phát hành trực tuyến tại trị trường Việt Nam trên Zing MP3. Độc giả lắng nghe ca khúc Dumb dumb miễn phí trên Zing MP3 tại đây.

Nhân dịp trở lại đường đua âm nhạc, Somi gửi lời chào bằng tiếng Việt và kêu gọi khán giả đón nghe ca khúc trên nền tảng nhạc số: “Xin chào Việt Nam, tôi là Somi. Đĩa đơn mới nhất của tôi Dumb dumb đã có mặt trên Zing MP3. Hy vọng các bạn sẽ thưởng thức ca khúc này nhé”.

Dumb dumb được sản xuất bởi Teddy, R.Tee, 24. Somi cũng tham gia viết lời cho tác phẩm. Ca khúc sở hữu giai điệu sôi động, đoạn drop bắt tai. Nội dung thể hiện sự cuồng nhiệt và trái tim trong sáng của cô gái trẻ khi rơi vào lưới tình. Nữ ca sĩ sinh năm 2001 thực hiện cả phần hát và rap.

Trong MV, Somi biến hóa với nhiều tạo hình khác nhau từ trẻ trung, đáng yêu đến cá tính, nổi loạn. Tại họp báo, “bông hồng lai” cho biết Dumb dumb là sản phẩm đầu tiên trong năm nay. Giọng ca nữ chuẩn bị phát hành thêm nhiều sản phẩm vào thời gian tới.

Dumb dumb của Somi phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3.

Jeon Somi lần đầu xuất hiện vào năm 2015 ở dự án Sixteen được thực hiện bởi Mnet và JYP. Thông qua chương trình, những cô gái chiến thắng được ra mắt dưới danh nghĩa thành viên nhóm nhạc TWICE của JYP. Nữ ca sĩ không được chọn để gia nhập đội hình TWICE.

Năm 2016, Somi tham gia mùa 1 của Produce 101 và đứng đầu về lượt bình chọn, trở thành center của nhóm I.O.I. Tháng 9/2018, cô rời JYP và gia nhập The Black Label - công ty trực thuộc YG - với tư cách ca sĩ solo. Giọng ca nữ mang 2 dòng máu Hàn Quốc và Canada.

