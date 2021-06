‘Bông hồng lai’ Jeon Somi ở tuổi 20

Jeon Somi sinh năm 2001, có bố là người Canada gốc Hà Lan và mẹ người Hàn Quốc. Cô ra mắt ngày 13/6/2019 với đĩa đơn đầu tiên Birthday. Sau đó, nữ ca sĩ sinh năm 2001 tham gia sản xuất đĩa đơn thứ hai What You Waiting For phát hành tháng 7/2020.