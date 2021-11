Bông hồng lai Jeon Somi: 'Luôn có cả tá người chê bai mình'

"Bông hồng lai" Jeon Somi chia sẻ với Zing về cách cô đối mặt với những lời bàn tán, chê bai và hào quang sân khấu từ khi mới 15 tuổi.

Sinh năm 2001, ở tuổi 20, Jeon Somi đã có 5 năm hoạt động trong ngành giải trí. "Bông hồng lai" từng tham dự hai show tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nữ từ năm 15 tuổi, góp mặt trong nhóm dự án chỉ được hoạt động trong 8 tháng, từng chuyển công ty quản lý và hiện tại là nghệ sĩ solo.

Nhìn lại chặng đường đã bước đi, Somi khẳng định bản thân đã trưởng thành, nhưng vẫn giữ được bản tính nguyên sơ của mình. "Thành công trong sự nghiệp âm nhạc không khiến cho bản thân hay bất kỳ điều gì quanh tôi thay đổi. Tôi vẫn là chính tôi thôi", nữ ca sĩ 20 tuổi chia sẻ với Zing.

- Chỉ 2 tháng sau khi phát hành "Dumb Dumb", chị đã trở lại đường đua âm nhạc và phát hành một full album. Kế hoạch có vẻ cập rập, gấp gáp?

- Tôi gần như ở lỳ trong phòng thu suốt cả năm 2020 để chuẩn bị cho album lần này. Thực ra, tôi và ê-kíp đã hoàn thiện toàn bộ album từ trước khi phát hành Dumb Dumb rồi.

Ban đầu, tôi phân vân nên chọn Dumb Dumb hay XOXO làm single mở đường cho album. Tôi và ê-kíp yêu thích cả hai nên thực sự rất khó chọn lựa. Cuối cùng, chúng tôi quyết định phát hành cả hai, cho ra mắt Dumb Dumb đầu tiên và phát hành XOXO ngay sau đó.

Và vì ê-kíp đã có sẵn bài phát để phát hành nối tiếp nhau, chúng tôi có thể tạo nên mối liên kết giữa hai MV. Từ việc rơi vào bẫy tình yêu với một anh chàng đẹp trai ở MV đầu tiên, tới bị tổn thương và trả thù anh ta ở MV thứ hai. Tôi hạnh phúc vì kết quả đến từ quá trình chuẩn bị suốt một năm qua.

- Ca khúc "XOXO" nói riêng và album đầu tay này có điểm gì khác biệt so với các sản phẩm trước?

- Album XOXO có chứa hai bài hát tôi từng phát hành trước đó là Birthday và What You Waiting For. Những ca khúc cũ đại diện cho khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời tôi. Album lần này là bảng tổng kết quá trình làm việc từ khi ra mắt solo tới nay, nên cũng là bức tranh phản chiếu con người tôi, từ quá khứ đến hiện tại.

Đây là album đầu tay nên tôi đã cố gắng để tham gia vào quá trình hình thành, sản xuất. Chẳng hạn các công đoạn như thiết kế, lên kế hoạch và kịch bản MV, thiết kế tạo hình... tôi đều góp một phần công sức. Điều này giúp tôi có thể tự hào giới thiệu album đến với khán giả.

- Đâu là ca khúc chị ưng ý nhất trong album?

- Yêu cầu tôi lựa chọn ca khúc yêu thích trong album tâm huyết của mình cũng giống như việc bắt cha mẹ lựa chọn xem ai mới là đứa con cưng của họ vậy. Tôi trao cả trái tim cho mỗi bài hát trong album, nên thật sự khó đưa ra lựa chọn cụ thể.

Nhưng tôi nghĩ có lẽ Watermelon là kiểu bài hát khán giả yêu thích. Bài hát đầu tiên tôi tham gia sáng tác là Outta My Head, và bài thứ hai chính là Watermelon. Có kinh nghiệm sáng tác và học được nhiều điều có ích từ việc tạo nên Outta My Head rồi, nên việc viết ra Watermelon cũng dễ dàng.

- "Dumb Dumb" là bản hit đầu tiên trong sự nghiệp của chị, vũ đạo của ca khúc viral ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Cảm xúc của chị khi có một bản hit gây chú ý trên diện rộng, vươn ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc?

- Tôi bất ngờ và vui mừng cực kỳ khi rất nhiều người yêu thích, cover vũ đạo của Dumb Dumb. Ca khúc là thành công lớn với ca sĩ trẻ như tôi. Nhưng thành thật mà nói dù nổi tiếng và thành công hơn nữa, tôi cũng không thay đổi bản thân hay bất kỳ điều gì quanh mình. Tôi vẫn là chính tôi, như từ trước tới nay thôi.

- Từng là center của "nhóm nữ quốc dân" I.O.I từ năm 15 tuổi, thực tập ở một công ty hàng đầu ngành giải trí, và sau đó về dưới trướng của "phù thủy âm nhạc" Kpop Teddy. Có thể nói sự nghiệp của chị suôn sẻ, đặc biệt khi so sánh với nhiều bạn trẻ cũng ôm mộng làm thần tượng?

- Đó là chặng đường dài và tôi đã trải qua rất nhiều điều khó khăn, khó mà nói hết trong vài câu, nên có lẽ tôi sẽ đưa ra được những lời khuyên tốt nhất cho các bạn trẻ đang theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ thần tượng đấy (cười).

Tôi muốn nói rằng các bạn hãy học cách yêu bản thân và tự có góc nhìn, cách đánh giá của riêng mình. Sẽ luôn có cả tá người vây quanh bạn, chê bai, phê phán rằng bạn chưa đủ tốt, bạn không thể làm được việc này việc kia. Vào khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ tin vào những điều ấy và hoài nghi bản thân, điều này đôi khi cũng tốt.

Nhưng đến cuối cùng, bạn vẫn phải tin vào chính mình, luôn mang trong tim đam mê và tham vọng. Điều này có hiệu quả với tôi, thì cũng có tác dụng với các bạn.

- Jeon Somi của tương lai, ở độ tuổi ngoài 20, sẽ là người thế nào?

- Trong tương lai, tôi muốn mình trở nên đa năng, thử sức với nhiều dòng nhạc hơn. Tôi muốn thử hát những bài hát hip hop với giai điệu nặng trịch toát lên quyền lực, hoặc những bản Rn'B đầy tâm trạng, hay thậm chí là ca khúc có âm hưởng rock chẳng hạn.

Và thế giới này phải trông chờ vào một rapper Somi nữa đấy. Tôi bắt đầu vào guồng rồi đây.

- Nhắc đến Việt Nam, chị sẽ nghĩ đến điều gì?

- Nói đến Việt Nam, tôi lập tức nghĩ đến phở, tôi yêu phở. Đưa hết số rau thơm mọi người có cho tôi đi, đừng đùa với món phở yêu quý của tôi.

Tôi yêu ẩm thực Việt Nam. Tôi thích bún chả, và thường ăn bánh mỳ thay bữa trưa. Yêu biết bao hương vị ngọt ngào và mùi thơm độc đáo cùng vị giòn tan trong các nguyên liệu của món ăn Việt.

Tôi nghe nói có món tráng miệng gọi là chè ba màu, gồm đậu đỏ, nước cốt dừa và các loại thạch. Đây chính là tổ hợp của những thứ tôi thích nhất, nên tôi thực sự muốn nếm thử chè ba màu. Nhưng tôi lại muốn ăn thử ở ngay tại Việt Nam, nên các bạn fan Việt hãy chờ nhé, tôi phải tới gặp các bạn và ăn món chè ba màu nguyên bản.