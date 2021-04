Bông hồng lai gốc Á mới của màn ảnh Hollywood

Năm 2019, Mei Li góp mặt trong vở All About Eve. Cô vào vai Claudia Casswell - nhân vật từng được cố nghệ sĩ Marilyn Monroe thể hiện rất thành công vào năm 1950. Sau Shadow and Bone, Jessie Mei Li sẽ tiếp tục đóng chính trên màn ảnh rộng trong Last Night in Soho. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 22/10 sau khi bị trì hoãn bởi dịch Covid-19.