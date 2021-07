Bóng hồng duy nhất của Hàn Quốc tại LHP Venice 2021

Bộ phim đầu tay của nữ diễn viên Jeon Jong Seo tại Hollywood được mời tham dự LHP Venice lần thứ 78.

Ngày 28/7, Chosun đưa tin bộ phim Mona Lisa and the Blood Moon với sự góp mặt của nữ diễn viên Jeon Jong Seo đã nhận được lời mời tham dự LHP Venice lần thứ 78, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9.

Mona Lisa and the Blood Moon đánh dấu vai diễn đầu tiên của Jeon Jong Seo tại Hollywood. Cô cũng là diễn viên Hàn Quốc duy nhất có tác phẩm góp mặt tại LHP Venice năm nay.

Mona Lisa and the Blood Moon thuộc thể loại giả tưởng, phiêu lưu do Ana Lily Amirpour xây dựng kịch bản và đạo diễn. Tác phẩm có sự góp mặt của Jeon Jong Seo, Kate Hudson, Craig Robinson, Evan Whitten và Ed Skrein.

Vai diễn của Jeon Jong Seo trong Mona Lisa and the Blood Moon. Ảnh: IMDb.

Theo IMDb, nhân vật chính của Mona Lisa and the Blood Moon là một cô gái có năng lực khác thường. Cô đã trốn thoát khỏi trại tâm thần và cố gắng bắt đầu cuộc sống mới tại New Orleans.

Jeon Jong Seo tại LHP Cannes vừa qua.

Trước đó, đạo diễn Bong Joon Ho đã được công bố sẽ giữ vai trò chủ tọa hội đồng giám khảo. Ông là nhà làm phim Hàn Quốc đầu tiên đảm nhận trọng trách này. Việc Bong Joon Ho làm chủ tọa hội đồng giám khảo LHP Venice 2021 từng làm dấy lên hy vọng sẽ có nhiều tác phẩm từ Hàn Quốc được mời góp mặt tại sự kiện.

Tuy nhiên, không có đại diện nào từ Hàn Quốc xuất hiện trong danh sách tác phẩm trình chiếu cũng như tham gia tranh giải tại Venice tháng 9 này. LHP Venice 2021 - đánh dấu sự kiện điện điện ảnh bước sang tuổi 78 - kéo dài trong 10 ngày, từ 1/9 tới 11/9.

Tên tuổi Jeon Jong Seo vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc sau khi cô thủ vai nữ chính trong bộ phim chính kịch, kỳ bí Burning (2018) của đạo diễn Lee Chang Dong. Năm 2020, cô tái xuất đầy ấn tượng với vai tên giết người hàng loạt trong phim kinh dị The Call. Trong tương lai, nữ diễn viên sẽ góp mặt trong bản làm lại do Hàn Quốc sản xuất của TV series Money Heist.