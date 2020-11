Bóng hồng của ‘Queen’s Gambit’ tự ti về nhan sắc

Anya Taylor-Joy tự nhận xét bản thân không đủ xinh đẹp để lên phim. Cô là nữ diễn viên chính của "Queen’s Gambit".

Yahoo! Movies đưa tin Anya Taylor-Joy không nghĩ bản thân "đủ xinh đẹp” để trở thành ngôi sao điện ảnh. Cô là nữ diễn viên chính của Queen’s Gambit, series ăn khách do dịch vụ xem video trực tuyến Netflix sản xuất và phát hành. Trong phim, Taylor-Joy vào vai Elizabeth Harmon, kiện tướng cờ vua 24 tuổi.

Anya Taylor-Joy gây ấn tượng sâu sắc với khán giả thông qua vai diễn trong The Witch (2015), Glass (2019) hay Emma (2020) - phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Jane Austen. Tuy nhiên, nữ diễn viên thừa nhận cô không nghĩ diện mạo bản thân đủ duyên dáng để tỏa sáng trên màn ảnh rộng.

Hình ảnh Anya Taylor-Joy trong bộ phim Queen's Gambit. Ảnh: Netflix.

“Tôi chưa bao giờ, và không nghĩ sẽ có lúc nào đó, nghĩ bản thân mình xinh đẹp. Tôi không nghĩ mình đủ xinh đẹp để tỏa sáng trong các bộ phim”, nữ diễn viên trả lời phỏng vấn The Sun.

Cô tiếp tục: “Điều này nghe thật thảm. Bạn trai tôi cũng cảnh báo người ta sẽ nghĩ em bị khùng nếu còn tiếp tục nói thế. Nhưng chỉ là tôi thấy khuôn mặt mình trông khá dị thôi”.

Taylor-Joy cho biết cô không bao giờ tới rạp xem những bộ phim có mình tham gia và thường xuyên lên cơn hoảng loạn khi ghi hình Emma: “Tôi nghĩ mình là nữ diễn viên đầu tiên vào vai Emma mà ngoại hình chẳng ra đâu, và tôi sẽ chẳng thể hoàn thành được vai diễn. Bởi lời thoại đầu tiên trong phim là: ‘Tôi mỹ miều, khéo léo và giàu có’”.

Anya Taylor-Joy xuất thân từ nghề người mẫu. Cô ký hợp đồng với công ty quản lý Storm Management khi mới 16 tuổi. Sắp tới, nữ diễn viên sẽ xuất hiện trong phim Last Night in Soho của Edgar Wright. Anya Taylor-Joy cũng là gương mặt được lựa chọn vào vai nữ tướng Furiosa thời trẻ trong phần tiền truyện chưa được đặt tên của Mad Max do đạo diễn George Miller thực hiện.