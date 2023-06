Bóng đá Italy về nhì lần thứ 4

Phút 86, một tình huống lộn xộn diễn ra trong vùng cấm Italy. Hàng đại diện châu Âu chơi lóng ngóng và để bóng tìm đến đúng vị trí của Luciano Rodriguez. Từ cự ly chưa đầy 5 m, số 19 thoải mái đánh đầu, mở tỷ số trận chung kết.

Cầu thủ và CĐV Uruguay hồi hộp chờ đợi trong ít phút, trước khi vỡ òa cảm xúc khi trọng tài chỉ tay về phía vòng tròn giữa sân.

Italy dốc toàn lực tấn công, nhưng quãng thời gian ít ỏi là không đủ để "Azzurri" lật ngược thế cờ. Trận đấu tại La Plata khép lại với thắng lợi dành cho U20 Uruguay. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đại diện Nam Mỹ xưng vương thế giới ở cấp độ đội tuyển trẻ.

Trong khi đó, Italy lỡ hẹn với chức vô địch World Cup U20 đầu tiên trong lịch sử. Chỉ trong vòng 11 ngày, 3 CLB Italy (Roma, Fiorentina, Inter) và đội tuyển U20 nước này thay nhau về nhì ở các giải đấu họ tham dự.

Chiến thắng là thành quả xứng đáng cho U20 Uruguay, khi họ đã chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Đoàn quân của HLV Marcelo Broli dồn ép Italy bằng sức mạnh của hàng tiền vệ.

Khi có bóng, các mũi tấn công của Uruguay đưa ra những quyết định dứt khoát. Anderson Duarte, Fabricio Diaz chỉ thiếu chút may mắn để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, Italy dành phần lớn thời gian để phòng ngự và không tạo ra nổi một cơ hội đáng chú ý. Những phút cuối, "Azzurri" suýt phải chơi với 10 người, sau tình huống Matteo Prati đạp gầm giày vào chân cầu thủ đối phương.

VAR vào cuộc và giúp số 4 thoát thẻ đỏ. Tuy nhiên, Prati cùng đồng đội đã không thể trụ vững trước sức ép từ Urugay trong những phút cuối trận.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc cầu thủ Uruguay ăn mừng cảm xúc. Trước khi lên ngôi tại World Cup, đội tuyển trẻ nước này đã có 2 lần về nhì vào năm 1997 và 2013.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019