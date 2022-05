‘Bond Girl’ nổi tiếng từ bộ phim đi quá giới hạn chịu đựng của khán giả

Năm 2013, Léa Seydoux giành giải Cành cọ Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Vai diễn trong tác phẩm gây sốc “Blue is the Warmest Color” đã giúp cô vươn tầm quốc tế.

Léa Seydoux là một trong số những diễn viên Pháp đã xây dựng được tiếng tăm tại Hollywood. Trong mắt khán giả đại chúng, cô là bóng hồng hiếm hoi có cơ hội xuất hiện liên tiếp trong hai phần phim về điệp viên James Bond, nổi tiếng với vai nữ chính trong bộ phim đồng tính nữ nóng bỏng Blue is the Warmest Color. Được giới thiệu tại LHP Cannes lần thứ 66, tác phẩm đã đưa tên tuổi Léa Seydoux tới với khán giả thế giới.

Nữ chính của hai phim gây tranh cãi tại LHP Cannes

Tại LHP Cannes năm nay, Crimes of the Future là một trong những tác phẩm gây ồn ào khi khiến nhiều khán giả phải tháo chạy khỏi phòng chiếu bởi nội dung quá sức chịu đựng. Nội dung phim lấy bối cảnh tương lai nơi con người đang thích nghi dần với môi trường tổng hợp bằng cách cải tiến cơ thể và đột biến.

Thủ vai nữ chính của phim là Léa Seydoux. Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn David Cronenberg, Seydoux hóa thân thành Caprice - cộng sự của một nghệ sĩ biểu diễn. Cùng nhau, họ đã nuôi cấy và trình diễn cảnh thu hoạch các cơ quan nội tạng người ngay trước mắt khán giả. Mở đầu phim, nhân vật của Léa Seydoux đã khiến khán giả rùng mình khi diễn cảnh liếm láp một vết thương hở với vẻ mặt đê mê.

Léa Seydoux cùng Viggo Mortensen và Kristen Stewart trong một cảnh phim Crimes of the Futures. Ảnh: Neon.

Chuyện ít nhất 15 khán giả bỏ về giữa buổi công chiếu Crimes of the Futures gợi nhớ tình huống từng xảy đến với một tác phẩm khác, cũng do Léa Seydoux thủ vai chính, là Blue is the Warmest Color khi được giới thiệu tại LHP Cannes. Tại LHP Cannes lần thứ 66, nhiều khán giả đã bỏ khỏi phòng chiếu Blue is the Warmest Color sau khi chứng kiến cảnh làm tình kéo dài 10 phút trên màn ảnh.

Các cây bút phê bình cũng đặt dấu hỏi về ý đồ nghệ thuật của đạo diễn Abdellatif Kechiche đằng sau cảnh nóng dài bất thường trong bộ phim. Léa Seydoux từng chia sẻ về vai diễn: “Bộ phim ngốn của tôi một năm và tôi đã dành mọi thứ cho nó. Tác phẩm đã thay đổi cuộc đời tôi trên nhiều cấp độ”.

Nhưng sự hy sinh của nữ diễn viên người Pháp đã gặt hái trái ngọt khi tại LHP Cannes năm đó, Blue is the Warmest Color giành hai giải Cành cọ Vàng. Léa Seydoux và nữ diễn viên Adèle Exarchopoulos cùng chia sẻ danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc, còn Kechiche giành giải cho đạo diễn xuất sắc. LHP Cannes lần thứ 66 cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải Cành cọ Vàng được trao đồng thời cho hai nữ diễn viên.

Các mốc son sự nghiệp gắn liền với LHP Cannes

Theo cây bút Mia Galuppo từ The Hollywood Reporter, các cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài 18 năm của Léa Seydoux có thể được đánh dấu bằng những kỳ LHP Cannes. Từ 2009 đến nay, hầu như mỗi năm, minh tinh người Pháp đều có tác phẩm được trình chiếu tại LHP danh tiếng với tuổi đời 75 năm được tổ chức trên đại lộ Croisette, miền Nam nước Pháp. Crimes of the Futures là tác phẩm thứ 17 của Léa Seydoux được công chiếu tại LHP Cannes.

Năm 2010, Léa Seydoux xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes lần đầu tiên với tư cách diễn viên đoàn phim Robin Hood của đạo diễn Ridley Scott. Ba năm sau, cô giành giải Cành cọ Vàng đầu tiên. Năm 2017 và 2018, Seydoux không có phim tham gia LHP Cannes. Nhưng vào năm 2018, nữ diễn viên xuất hiện tại Cannes với tư cách thành viên ban giám khảo.

Léa Seydoux và Daniel Craig trong No Time to Die. Ảnh: MGM.

Trong buổi phỏng vấn với The Hollywood Repoter, khi được hỏi về cảm giác mỗi lần tới LHP Cannes, Seydoux cho hay cô luôn cảm thấy căng thẳng. Người đẹp chia sẻ: “Tôi phải cảnh báo trước, ít nhiều bạn sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Hành trình tới Cannes của tôi luôn bắt đầu bằng niềm phấn khích, nhưng rồi sau đó thì…”.

Nữ diễn viên so sánh cảm giác của mình với những con rối bơm bị xẹp hơi sau một ngày trưng bày ở bãi đậu xe. “Ngay cả khi xuất hiện với tư cách thành viên ban giám khảo và không có phim chiếu tại sự kiện, cũng đồng nghĩa không phải chịu chút áp lực nào, tôi vẫn cảm thấy như vậy”, cô nói. Seydoux cho hay mình thường xuyên trải qua cảm giác hụt hẫng mỗi khi sự kiện kết thúc.

Năm 2020, LHP Cannes tạm hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch. Năm 2021, sự kiện điện ảnh được nối lại, nhưng Léa Seydoux buộc phải vắng mặt vào phút chót vì mắc Covid-19. Năm 2022, trở lại LHP Cannes sau hai năm gián đoạn, người đẹp mang đến hai tác phẩm One Fine Morning và Crimes of the Futures. Cô bày tỏ “Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc khi được quay lại Cannes như năm nay”.

"Một bí ẩn" trên màn ảnh rộng

Năm 2013, vai nữ nghệ sĩ với mái tóc nhuộm màu xanh dương Emma trong Blue is the Warmest Color đã giúp tên tuổi Léa Seydoux chắp cánh. Trước cột mốc này, Seydoux từng góp mặt trong một số dự án phim Hollywood như Inglourious Basterds (2009), Robin Hood (2010), Midnight in Paris (2011) hay Mission Impossible: Ghost Protocol (2011) nhưng thường trong các vai phụ khá mờ nhạt.

Sau tiếng vang của Blue is the Warmest Color, Léa Seydoux tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Pháp song song tìm kiếm cơ hội đóng phim tại Hollywood. Cô được đánh giá là một trong những gương mặt thành công với cả dòng phim hàn lâm lẫn những tác phẩm giải trí gặt hái thành tích cao tại các phòng vé.

Léa Seydoux thành công với cả phim hàn lâm và các tác phẩm thương mại khuynh đảo phòng vé. Ảnh: THR.

Trong sự nghiệp, Seydoux từng hợp tác với nhiều nhà làm phim danh tiếng như Woody Allen, Wes Anderson, Ridley Scott, Thomas Vinterberg, Yorgos Lanthimos… Tên cô xuất hiện trên poster của những tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao như Lourdes (2009), Midnight in Paris (2011), The Grand Budapest Hotel (2014), The Lobster (2015) hay The French Dispatch (2021)…

Léa Seydoux cũng là một trong những gương mặt quen thuộc của thương hiệu phim 007. Cô thủ vai Madeleine trong các phần phim Spectre (2015) và No Time to Die (2021). Madeleine là một trong những phụ nữ hiếm hoi sống sót qua hai phần phim James Bond. Cô cũng đóng vai trò quan trọng với cuộc đời của tay điệp viên, là người cuối cùng anh nhớ đến trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh.

Từ khi Léa Seydoux mới vào nghề, các cây bút phê bình và nhà báo đã mô tả Seydoux là một bí ẩn. Vẻ đẹp cô gợi nhớ nhiều minh tinh Pháp thế kỷ XX như Brigitte Bardot hay Jean Seberg – những nữ anh hùng của Làn sóng Mới.

Nữ diễn viên không giấu được bối rối khi nghe danh xưng này. “Khi tôi nghe ai đó nói ‘Cô gái này thật bí ẩn’, họ thực ra đang ngầm nhận xét cô gái ấy nhạt nhẽo. Không nói năng gì mà cũng không có gì để nói”, nữ diễn viên nói.

Seydoux cho rằng phần “bí ẩn” trong lời nhận xét không dành cho bản thân cô, mà là diễn xuất. Ngôi sao chia sẻ: “Khi diễn xuất, tôi luôn giữ lại một số thứ. Tôi nghĩ diễn xuất không chỉ là bạn mang đến cho khán giả những gì. Đó còn là câu chuyện bạn giữ lại cho mình những gì”.

Léa Seydoux sinh ra trong một gia đình với bố và ông đều là những nhân vật máu mặt trong ngành công nghiệp điện ảnh Pháp. Trả lời phỏng vấn báo chí, Seydoux cho hay gia đình cô ban đầu không mặn mà với việc cô làm diễn viên. Họ cũng không quan tâm hay nâng đỡ cô như dư luận vẫn đồn đoán. Thậm chí, quan hệ giữa Seydoux và người ông từng là chủ tịch hãng Pathé cũng không hề khăng khít.

Vào tuổi 19, với niềm đam mê phim ảnh, Léa Seydoux đã kết bạn với một nhóm diễn viên trẻ và nhanh chóng bị cuốn theo họ. Cô ngưỡng mộ niềm đam mê cũng như sự tự do, phóng khoáng nơi những con người này. Các nghệ sĩ trẻ khiến Seydoux cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó, gắn bó với một thứ gì đó - những giá trị cô hiếm khi tìm thấy trước đây.

“Tôi từng lạc lối, và rồi đột ngột tôi gặp một diễn viên này, và tôi tự nhủ ‘Anh ấy chính là những gì tôi muốn trở thành’. Sự nhận thức ấy là một điều tuyệt diệu. Tham vọng của tôi cần được thôi thúc bởi tình yêu với anh ấy”, Seydoux chia sẻ với phóng viên The Hollywood Reporter.