'Bond girl' Eva Green bẽ mặt

Eva Green dùng từ ngữ thiếu chừng mực để nói về đoàn phim "A Patriot". Cô cảm thấy nhục nhã khi chuyện này bị lộ ra ngoài.

Theo Yahoo, Eva Green đang dính vào vụ kiện liên quan đến sự giải tán của đoàn phim A Patriot (2019) do thiếu kinh phí, kéo theo những mâu thuẫn nội bộ. Tại tòa án tối cao của Anh, đoạn tin nhắn nhạy cảm của Green được đưa ra làm bằng chứng.

Nội dung cuộc trò chuyện cho thấy minh tinh Hollywood đã gọi các thành viên trong ê-kíp là "những gã nông dân chết tiệt", mắng nhà sản xuất là "ma quỷ", chỉ trích đạo diễn phim "ngu ngốc và yếu đuối". Cô hạ bệ cả bộ phim và tự nhận mình là Cruella - nhân vật phản diện đình đám nhất mọi thời đại.

Ở đoạn tin nhắn khác, cô thảo luận về khả năng mua bản quyền kịch bản và phát triển thành phim cùng với ê-kíp riêng. Nhưng tại phiên tòa ngày 31/1, Green phủ nhận cáo buộc phá hoại đoàn phim để giành quyền kiểm soát, hoặc bỏ ngang dự án.

Cô nhấn mạnh: "Tôi cảm thấy họ đã tự khiến bộ phim thất bại bởi chính sự kém cỏi của họ". Nữ diễn viên nói cô không mong đợi tin nhắn của mình bị lộ trước tòa. Cô cảm thấy nhục nhã vì điều này.

Eva Green dính vào kiện tụng với đoàn làm phim A Patriot. Ảnh: Pagesix.

Trở lại tháng 8/2020, nhà sản xuất phim A Patriot đệ đơn kiện Eva Green vì làm ảnh hưởng đến tiến độ quay. Tác phẩm kinh dị trị giá 5 triệu USD bị tổn hại nặng nề khi nữ diễn viên đột ngột rút khỏi dự án.

Nhà sản xuất cáo buộc Green đưa ra nhiều yêu cầu vô lý. Theo đó, nữ diễn viên được cho là muốn thuê thêm một số nhân viên, chuyên gia trong lĩnh vực phim ảnh. Chi phí này khoảng hơn 300.000 USD . Không chỉ vậy, cô còn gây khó dễ, có biểu hiện không muốn bộ phim được hoàn thành.

Eva Green sinh năm 1980, là người mẫu kiêm diễn viên gốc Pháp. Cô nổi tiếng toàn cầu với vai Vesper Lynd trong bộ phim Casino Royale (2006), đóng cặp cùng Daniel Craig. Giới phê bình đánh giá đây là một trong những tạo hình Bond girl hay nhất lịch sử thương hiệu.

Bond girl Vesper Lynd là vai diễn để đời của Eva Green. Ảnh: Pagesix.

Tuy nhiên, nhiều năm sau màn trình diễn xuất thần, Green cứ thế loay hoay trong việc tìm kiếm chỗ đứng ở Hollywood khi các dự án của cô như Dark Shadows, 300: Rise of an Empire hay Sin City: A Dame to Kill for đều bị báo chí chỉ trích.