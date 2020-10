'Bond girl' Ana de Armas chụp ảnh tình cảm với người mẫu nam

Bạn gái tài tử Ben Affleck - diễn viên Ana de Armas - lọt vào ống kính truyền thông khi đang chụp ảnh tình tứ với mẫu nam trên bãi biển ở Malibu (Mỹ).

Ngày 21/10, Daily Mail đưa tin nữ diễn viên Ana de Armas có buổi chụp hình tình cảm với một người mẫu nam.

Theo Daily Mail, dù đang hẹn hò với Ben Affleck nhưng ở dự án mới nhất, Ana de Armas hợp tác với người mẫu nam có vẻ ngoài bảnh bao. Hai người lọt vào ống kính truyền thông khi đang diễn nhiều cảnh tình tứ trên bãi biển ở Malibu (Mỹ).

Ngôi sao Knives Out mặc váy lấp lánh, nằm dài trên bãi biển và đón nhận nụ hôn của bạn diễn.

Ana de Armas tình tứ với bạn diễn nam trên bãi biển ở Malibu. Ảnh: Daily Mail.

Mặc bộ váy cut-out, Ana de Armas nhận được nhiều lời khen với vóc dáng gợi cảm, đôi chân dài quyến rũ. Trong suốt buổi chụp hình, nữ diễn viên thay đổi nhiều kiểu tạo dáng, thoải mái trong việc tương tác tình cảm với bạn diễn.

Trong lần xuất hiện này, "Bond girl" để tóc sẫm màu, trang điểm đơn giản.

Ở tuổi 32, tên tuổi của Ana de Armas ngày càng được chú ý. Mới đây, chia sẻ với truyền thông, cô cho biết rất nóng lòng về sự ra mắt của No Time to Die sau nhiều lần bộ phim bị hoãn vì dịch Covid-19.

Cũng vì giãn cách xã hội do dịch bệnh, nữ diễn viên không thể về thăm người thân ở Cuba và phải tạm xa người yêu nhiều tháng. Hiện tại, Ben Affleck đang ở Ireland để hoàn thành bộ phim The Last Duel với Matt Damon.

Kể từ ngày công khai yêu nhau, hai ngôi sao quấn quýt không rời. Ben Affleck tỏ ra không ngại thể hiện tình cảm với bạn gái kém 16 tuổi ở nơi công cộng.

Trước đó, Ana de Armas từng chia sẻ cô muốn sinh con cho tài tử Batman v Superman: Dawn of Justice.