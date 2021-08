Bốn tỉnh, thành phố miền Tây tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16

Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ còn phát sinh nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng nên tiếp tục giãn cách xã hội từ 7-15 ngày.

Chiều 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký công văn gửi các sở, ngành và địa phương về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày 25/8.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài tỉnh còn phức tạp. Một số địa phương phát sinh ca bệnh trong cộng đồng nên UBND tỉnh An Giang quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tại 7 huyện, thành phố là Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Thành, Châu Phú, An Phú, Chợ Mới và Thoại Sơn.

Có 3 huyện Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên và thị xã Tân Châu được nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Thời gian áp dụng giãn cách từ 0h ngày 25/8 đến hết 5/9.

TP Long Xuyên tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 từ 25/8 đến 5/9. Ảnh: Đức Hậu.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương tranh thủ “thời gian vàng” của giãn cách xã hội để xét nghiệm tầm soát, truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đưa đi điều trị, ngắt nhanh nguồn lây, làm sạch địa bàn.

“Mỗi địa phương chủ động bố trí tối thiểu 200 giường điều trị F0 không triệu chứng (tầng 1) và 20 giường điều trị F0 có triệu chứng (tầng 2) tại các trung tâm y tế huyện; đồng thời chủ động thực hiện '4 tại chỗ' ở mức cao hơn để phòng chống dịch hiệu quả”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo.

Tại Cần Thơ, đợt giãn cách thứ 4 này kéo dài từ 25/8 đến 8/9 tại tất cả các quận, huyện. Trong thời gian này, mỗi gia đình cử một người ra khỏi nơi ở để nhận lương thực, thực phẩm từ 8-17h mỗi ngày và mỗi tuần không quá 2 lần.

Cán bộ, công chức và người lao động chỉ được di chuyển từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại theo 2 khung thời gian 6-8h và 17-19h.

Cần Thơ giãn cách thêm 15 ngày, từ 25/8 đến 8/9. Ảnh: Đình Đình.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đề nghị các địa phương, tiếp tục quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch và kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 10 ngày, từ 26/8 đến ngày 4/9.

Các sở, ngành và địa phương tiếp tục quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, “ai ở đâu ở yên đó”.

Tại Kiên Giang, thời gian kéo dài Chỉ thị 16 kéo dài một tuần, từ 26/8 đến 1/9.