Bốn thần tượng thế hệ mới nổi bật ở Kpop

Nhờ ngoại hình ưa nhìn, Nana được mời đảm nhận một trong những vai trò quan trọng trong bộ phim chiếu mạng No Going Back Romance, dù chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Trong phim, nữ idol 10X vào vai Chae Bo Na - nhân vật mang nhiều điểm tương đồng với Nana ngoài đời, sở hữu ngoại hình dễ thương và tính cách năng động. Mặt khác, Woo!ah vừa trở lại đường đua Kpop với album đơn thứ ba mang tên Wish, phát hành vào ngày 27/5 với ca khúc chủ đề Purple.