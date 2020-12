Bốn sao nữ Hàn nổi tiếng sau vai diễn đầu tay

Kim Go Eun: Khởi nghiệp vào năm 21 tuổi, khá muộn so với các diễn viên nữ cùng thời, lại không được đánh giá cao về nhan sắc, song Kim Go Eun vẫn nhanh chóng trở thành một trong những sao nữ đắt giá của làng phim xứ kim chi. Sở hữu vẻ ngoài độc lạ, nữ diễn viên sinh năm 1991 lần đầu tiên được đạo diễn Jung Il Woo mời tham gia thử vai trong tác phẩm điện ảnh 18+ - A Muse. Dù không chuẩn bị nhiều cho vai diễn, cô vẫn xuất sắc vượt qua 300 ứng viên để trở thành “nàng thơ” trong tác phẩm của Jung II Woo. Ảnh: Twiitter.