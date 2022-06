Bốn quy định thí sinh cần lưu ý trước khi vào phòng thi

Trước khi bước vào phòng thi, ngoài kiến thức để làm bài, các em cần ghi nhớ 4 quy định sau để tránh vi phạm quy chế thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19/6 với gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi. Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập 203 điểm thi với 4.550 phòng thi, chưa kể số điểm thi dự phòng để ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh khác.

Thí sinh thi lớp 10 Hà Nội cần lưu ý những quy định mới để không vi phạm quy chế. Ảnh: TTXVN.

Đeo khẩu trang suốt buổi thi

Sở Y tế, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2022-2023.

Theo đó, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thí sinh cần lưu ý một số quy định phòng, chống dịch Covid-19 để tuân thủ đúng. Cụ thể, thí sinh phải chủ động theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt hàng ngày; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (ho, sốt, khó thở...), báo cáo kịp thời cho điểm thi và trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, các điểm thi được sử dụng điều hòa tại các phòng thi. Thí sinh phải nghiêm túc đeo khẩu trang khi đến điểm thi, trên đường từ điểm thi về nhà và nơi tập trung thí sinh. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó đeo khẩu trang vào phòng thi và trong suốt thời gian làm bài thi.

Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ nếu bảo đảm đủ sức khỏe được bố trí thi tại phòng thi riêng. Ca bệnh F0 đang điều trị nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi cũng được bố trí tại phòng thi riêng.

Thí sinh đến chậm quá 15 phút không được dự thi

Thí sinh cần lưu ý đến đúng giờ thi; chủ động thời gian dự phòng cho tình huống phát sinh trên đường di chuyển tới điểm thi (giao thông, thời tiết...).

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài không được dự thi buổi thi đó. Khi vào thi, thí sinh chỉ được sử dụng giấy thi, giấy nháp do cán bộ coi thi phát trong phòng thi, vì vậy, không cần thiết phải đem theo giấy nháp.

Thí sinh cũng không được phép sử dụng mực màu đỏ trong bất kỳ tình huống nào bởi việc này sẽ bị coi là đánh dấu bài thi. Khi gọi danh sách thí sinh vào phòng thi, cán bộ coi thi sẽ kiểm tra các vật dụng mà thí sinh đem vào phòng thi.

Nếu đem theo một trong số các vật dụng không có trong quy định vào phòng thi, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật ở mức đình chỉ thi, bị điểm 0 bài thi đó và không được dự thi bài thi tiếp theo. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các em sẽ mất cơ hội xét tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập.

Danh sách các loại máy tính được mang vào phòng thi

Các loại máy tính được đem vào phòng thi là máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ và không thể truyền, nhận thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.

Danh sách một số máy tính được phép mang vào phòng thi, gồm Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FZ-570VN Plus, FX-580VN X, FX-880BTG; VinaCal 500MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X…

Danh sách trên được Sở GD&ĐT Hà Nội quy định áp dụng theo Công văn số 2318/BGDĐT-CNTT ngày 3/6/2022 của Bộ GD&ĐT về danh sách một số máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả điểm thi phổ biến đầy đủ, chính xác quy định này cho thí sinh tại buổi học tập quy chế thi diễn ra vào sáng 17/6 để thí sinh nắm rõ, thực hiện nghiêm túc, tránh vi phạm quy chế.

Nguyên tắc xét tuyển vào trường công lập

Liên quan đến việc làm bài thi, thí sinh cũng cần ghi nhớ nguyên tắc xét tuyển vào trường công lập - làm đủ số bài thi, không vi phạm quy chế thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Thí sinh không được dự thi buổi thi đó do đến muộn, coi như thiếu một bài thi, không đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào lớp 10 trường công lập. Vì thế, các em cần tham dự đủ 3 bài thi (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ); đồng thời, làm bài nghiêm túc, trung thực, tuyệt đối không có hành vi gian lận.

Thí sinh vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo, cũng như không được xét tuyển vào lớp 10.