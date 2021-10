Bốn nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng sau một đêm

Nhờ diễn xuất thăng hoa trong phim truyền hình ăn khách, Jung Ho Yeon, Han So Hee, Seo Ye Ji và Lee Ji Ah đã được khán giả yêu thích.

Jung Ho Yeon - Squid Game

Với 111 triệu người xem, Squid Game (Trò chơi con mực) đã trở thành tác phẩm có lượt xem cao nhất Netflix trong 4 tuần ra mắt. Jung Ho Yeon là người thủ vai cô gái nghèo Kang Sae Byeok (số 067) tìm cách đưa em trai ra khỏi trại trẻ mồ côi. SCMP nhận định sự thể hiện của người đẹp 27 tuổi đánh dấu màn chào sân ấn tượng ở lĩnh vực điện ảnh, giúp cô nổi tiếng nhanh chóng. Tên Jung Ho Yeon đã vươn tầm quốc tế và được các ông lớn ngoài ngành phim ảnh để mắt. Ngày 6/10, thương hiệu thời trang xa xỉ Louis Vuitton thông báo bổ nhiệm cô làm đại sứ toàn cầu.





Seo Ye Ji - It’s Okay to Not Be Okay

Từng thủ vai chính trong phim Save Me (2017) và Lawless Lawyer (2018), nhưng đến It's Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao), Seo Ye Ji mới tạo nên cú đột phá với vai Ko Moon Young - nữ tác giả chuyên sáng tác cho thiếu nhi, tính cách kiêu kỳ, chống đối xã hội. Giới chuyên môn đánh giá cao diễn biến tâm lý phức tạp của nữ chính và thông điệp về sự chữa lành của phim. Theo SCMP, nhờ It's Okay to Not Be Okay, Seo Ye Ji vụt sáng thành diễn viên truyền hình Hàn Quốc hot nhất năm 2020, có tên trong giải thưởng Baeksang 2021. Tuy nhiên, sức hút của cô đang giảm do lùm xùm liên quan đến bạn trai cũ và cáo buộc bắt nạt.





Han So Hee - The World of the Married

Gia nhập showbiz năm 2016, Han So Hee tham gia MV Tell Me What To Do của Shinee và The Hardest Part của Roy Kim, làm người mẫu cho thương hiệu thời trang, trước khi chuyển sang đóng phim. Vai diễn “tiểu tam” Yeo Da Kyung trong The World of Married (Thế giới hôn nhân) đã soi sáng con đường sự nghiệp của So Hee. Với vai này, người đẹp sinh năm 1994 được vinh danh ở Korea First Brand Awards, ngôi sao nổi bật của Asia Artist Awards, đồng thời được đề cử giải Nữ chính xuất sắc ở Baeksang Arts Awards lần thứ 56. Năm 2021, khán giả tái ngộ Han So Hee trên màn ảnh nhỏ với phim Nevertheless và My Name.





Lee Ji Ah - The Legend

Lee Ji Ah - người phụ nữ vô danh từ Mỹ về Hàn Quốc đóng phim - đã nổi tiếng chỉ sau một đêm với tác phẩm kinh phí lên tới 43 tỷ won The Legend (Thái vương tứ thần ký) hồi năm 2007. Sánh đôi cùng tài tử Bae Yong Joon, hơn nữa còn là “gà mới”, nhưng Ji Ah tỏ ra không hề mờ nhạt. Sau thành công của phim, Ji Ah được săn đón ở bất kỳ nơi nào cô xuất hiện. Tuy nhiên, khi đang trên đà nổi tiếng, Ji Ah suýt đánh mất sự nghiệp vì lùm xùm tình cảm với ca sĩ lừng danh Seo Taiji. Cô mất hút cho đến năm 2018 mới trở lại nghệ thuật với phim My Mister. Theo South China Morning Post, phim gây chú ý gần đây của nữ diễn viên là The Penthouse: War in Life (2020).