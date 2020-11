Bốn nhóm nhạc nhỏ tuổi nhất Kpop

Weeekly: Weeekly là nhóm nhạc nữ của PlayM Entertainment gồm 7 thành viên Soo Jin, Ji Yoon, Monday, So Eun, Jae Hee, Ji Han và Zoa. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 30/6 với album We Are và ca khúc chủ đề Tag Me. Ảnh: Weeeklyofficial.