Bốn người Mỹ chia sẻ giải độc đắc 1,05 tỷ USD

Giải Mega Millions trị giá 1,05 tỷ USD là giải độc đắc lớn nhất từ trước đến nay tại bang Michigan và lớn thứ ba trong lịch sử nước Mỹ.

Theo CNN, có bốn người chia sẻ giải thưởng khổng lồ của kỳ quay số Mega Millions ngày 22/1. Cả bốn là thành viên câu lạc bộ xổ số The Wolverine FLL ở hạt Oakland. Họ thống nhất nhận thanh toán một lần với số tiền 776 triệu USD .

Sau khi trừ thuế, bốn cá nhân may mắn có trong tay 557 triệu USD . “Số tiền này sẽ có tác động to lớn đến gia đình của từng thành viên câu lạc bộ trong nhiều thế hệ”, luật sư đại diện của câu lạc bộ xổ số The Wolverine FLL khẳng định.

Đây là giải độc đắc lớn thứ ba trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: AP.

Nhóm người này mua vé Mega Millions ở một cửa hàng Kroger tại Novi, Michigan. Cửa hàng nhận 50.000 USD tiền hoa hồng vì bán được chiếc vé trúng số độc đắc. Tuy nhiên, chủ cửa hàng Kroger cho biết sẽ quyên số tiền này cho một ngân hàng thực phẩm cho người nghèo ở Michigan.