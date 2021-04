Bốn người đi sà lan từ Campuchia nhập cảnh trái phép Việt Nam

Sau một năm sang Campuchia làm thuê, 4 người quê miền Tây dùng sà lan để vượt biên về nước trốn dịch Covid-19.

Rạng sáng 22/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu An Thới (đóng tại phường An Thới, TP Phú Quốc, Kiên Giang) phát hiện một tàu kéo và một sà lan chạy từ hướng Campuchia qua Việt Nam. Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu tài công vào cảng An Thới để kiểm tra.

Lúc này, ngoài tài công lái tàu kéo là Trần Văn Tân (53 tuổi, ngụ thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), trên sà lan có một phụ nữ và 2 người đàn ông quê Đồng Tháp và An Giang.

Nhóm người thuê sà lan và tàu kéo để đi từ Campuchia qua Việt Nam. Ảnh: Lã Bất Vinh.

Tân khai với lực lượng biên phòng rằng ông thuê tàu kéo với sà lan sang Campuchia làm thuê được một năm. Do dịch bệnh tại Campuchia bùng phát, Tân chở thêm 3 người bạn về Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu An Thới đang làm thủ tục đưa 4 người nhập cảnh trái phép vào Trung tâm Y tế TP Phú Quốc cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.