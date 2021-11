Bốn người đẹp Đông Nam Á tại Hoa hậu Hoàn vũ 2021

Đối thủ ở khu vực Đông Nam Á của Kim Duyên tại cuộc thi Miss Universe 2021 đa dạng về sắc vóc. Trong đó, đại diện Campuchia có ngoại hình thấp bé, chiều cao 1,65 m.

Việt Nam - Nguyễn Huỳnh Kim Duyên

Sau Nguyễn Trần Khánh Vân, Kim Duyên là người đẹp đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe lần thứ 70 diễn ra tại Israel vào tháng 12. Trong quá trình chuẩn bị tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn nhất nhì thế giới, Kim Duyên gặp nhiều khó khăn với anti fan khi bị tung bảng điểm nợ 43 tín chỉ tại Đại học Nam Cần Thơ. Tuy nhiên, đại diện của Kim Duyên phản hồi với Zing rằng cô đã dừng việc học tại Việt Nam vào năm thứ nhất, sau đó sang Singapore trau dồi ngoại ngữ và học quản trị kinh doanh. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1996 đang quảng bá hình ảnh với chương trình Road to Miss Universe 2021. Trong những tập đầu tiên, Kim Duyên lộ khuyết điểm tiếng Anh chưa được trôi chảy.

Thái Lan - Anchilee Scott-Kemmis

Sau khi đăng quang cuộc thi Miss Universe Thailand 2021 tối 24/10, tân hoa hậu trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Anchilee Scott-Kemmis được xem là hoa hậu đặc biệt nhất trong lịch sử cuộc thi sắc đẹp Thái Lan vì ngoại hình "lệch chuẩn". Nhan sắc tân hoa hậu bị mang ra bàn tán vì cô có chiều cao 1,83 m và nặng 71 kg. Một bộ phận khán giả Thái Lan thậm chí yêu cầu ban tổ chức tước vương miện Anchilee vì cho rằng cô quá béo để đại diện xứ chùa vàng tại đấu trường Miss Universe. Tuy nhiên, người đẹp 22 tuổi tự tin với hình thể. Đến với cuộc thi, cô mang thông điệp Real size beauty (Vẻ đẹp của vóc dáng thực) để truyền cảm hứng cho những người phụ nữ luôn tự ti về ngoại hình. Với khả năng ứng xử hấp dẫn, ngoại ngữ ổn và câu chuyện truyền cảm hứng, cô được đánh giá là thí sinh tiềm năng.

Campuchia - Ngin Marady

Campuchia tìm ra đại diện tham dự cuộc thi Miss Universe 2021 vào tối 28/10. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các cuộc thi hoa hậu đều diễn ra khá muộn. So với các đại diện khác tại Đông Nam Á, Ngin Marady là thí sinh đặc biệt. Cô có chiều cao 1,65 m - khá thấp bé so với những đối thủ khác tại Miss Universe. Bù lại, người đẹp Campuchia có vóc dáng cân đối và gương mặt ăn ảnh. Theo Conandaily, tân hoa hậu là gương mặt quen thuộc với khán giả Campuchia. Cô là người dẫn chương trình kiêm diễn viên nổi tiếng ở quê nhà. Người đẹp 22 tuổi đồng thời là nhà hoạt động nhân quyền vì cộng đồng LGBTQ+.

Lào - Tonkham Phonchanhueang

Ngày 31/10, người đẹp Tonkham Phonchanhueang (Jenny) đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Lào 2021. Trước khi đại diện Lào tham gia đấu trường sắc đẹp Miss Universe, cô là ngôi sao nổi tiếng tại quê nhà. Người đẹp là người mẫu, diễn viên, đồng thời là người dẫn chương trình. Phonchanhueang cũng là quản lý của công ty người mẫu nổi tiếng. Tonkham Phonchanhueang từng chiến thắng cuộc thi Miss World Lào, tranh tài tại Miss World 2017 (cùng mùa với Đỗ Mỹ Linh) nhưng không có thành tích nào.