Bốn người châu Á siêu giàu sắp lên sóng truyền hình là ai?

Netflix chuẩn bị cho lên sóng chương trình thực tế về giới siêu giàu châu Á sống tại Mỹ. Dàn cast gồm Jaime Xie, Kane Lim, Christine Chiu và Kevin Kreider.

Crazy Rich Asians ra mắt vào năm 2018 đã để lại ấn tượng lớn. Chủ đề về giới siêu giàu châu Á vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người và một bộ phim điện ảnh chưa đủ để thỏa mãn sự tò mò của khán giả.

Do đó, Netflix đã cho ra mắt chương trình thực tế mới đánh vào sự tò mò trên. Show có tên Bling Empire, nội dung nói về cuộc sống của bốn người Mỹ gốc châu Á đang sống Los Angeles.

Theo lời giới thiệu của nhà sản xuất, khán giả sẽ được chứng kiến cách những "crazy rich Asians" (người châu Á siêu giàu) đời thực trên tiêu xài tiền bạc, thời gian và "vận may điên rồ" của họ.

Vậy, người châu Á siêu giàu của Bling Empire gồm những ai?

Tỷ phú Jaime Xie

Jaime Xie là cái tên quen thuộc tại hàng ghế đầu các show thời trang cao cấp, là tín đồ thời trang có tầm ảnh hưởng với giới trẻ.

Cô sinh năm 1997, là con gái của Ken Xie - CEO của công ty an ninh mạng Fortinet tại thung lũng Silicon. Theo Forbes, khối tài sản của cha cô rơi vào khoảng 1,7 tỷ USD . Mẹ cô xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nghề may đo, ông ngoại của Jaime Xie là chuyên gia may suit cho tầng lớp quý tộc.

Jaime Xie là con gái một tỷ phú công nghệ người Mỹ gốc Hoa.

Trên tài khoản cá nhân có 263.000 người theo dõi, Jaime Xie thường khoe ảnh cô xuất hiện tại các sự kiện xa hoa, những buổi trình diễn thời trang. Cô ngồi trên máy bay riêng, đi từ nhà riêng ở San Francisco đến Los Angeles để dự tiệc, hoặc di chuyển giữa các thành phố Paris, London và Milan để xem show thời trang.

Từ nhỏ, Jaime Xie đã học cưỡi ngựa - bộ môn được gọi là thể thao quý tộc - và trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Cô thậm chí nuôi ba con ngựa tại trang trại riêng của gia đình và học trung học trực tuyến từ xa để dành thời gian tham gia các cuộc thi cưỡi ngựa.

Nhà thiết kế thời trang Kane Lim

Kane Lim là con trai của một tỷ phú giàu có bậc nhất Singapore. Chàng trai sinh năm 1991 bộc lộ sở thích đặc biệt với thời trang từ sớm và thường xuyên đăng tải bộ sưu tập đồ sộ những chiếc túi xách hàng hiệu, đồng hồ và trang sức đắt tiền hoặc mẫu trang phục bản giới hạn lên mạng xã hội.

Từ nhỏ, thiếu gia giàu có bậc nhất Singapore đã sống trong căn nhà lớn như cung điện, được dát vàng và bày biện các món đồ đắt đỏ. Anh tiết lộ gia đình xây riêng hồ bơi, phòng xông hơi, phòng tập gym... tại nhà riêng cho mình.

Thiếu gia giàu có bậc nhất Singapore Kane Lim có sở thích đặc biệt với thời trang.

Instagram của Kane Lim tràn ngập những bức ảnh chụp chuyến chu du khắp thế giới hoặc các món đồ có giá trị "khủng". Lim sở hữu bộ sưu tập giày trị giá khoảng 380.000 USD . "Tôi vào tiệm giày thiết kế đặc biệt và tuyên bố sẽ lấy tất cả mẫu mà họ có, mỗi màu một đôi", Kane Lim kể lại.

Truyền thông nhiều lần đăng tin Kane Lim đã tự kinh doanh từ năm 19 tuổi và trở thành ông chủ của nhãn hiệu thời trang trị giá triệu USD. Cụ thể, vào năm 19 tuổi, Lim vay tiền của cha, tập kinh doanh thời trang, phụ kiện. Lim chia sẻ chỉ một năm sau, anh đã thu về một triệu USD.

Chuyên gia truyền thông Christine Chiu

Christine Chiu là vợ Tiến sĩ Gabriel Chiu - chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu Beverly Hills (Mỹ). Bản thân cô cũng xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt, từng tốt nghiệp Đại học Pepperdine chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế với tấm bằng hạng ưu. Cô cũng là nhà sản xuất của show Bling Empire.

Christine Chiu làm việc trong lĩnh vực truyền thông và làm đẹp, đồng thời đảm nhận vị trí biên tập viên cho Haute Living Magazine. Cô là gương mặt quen thuộc tại hàng ghế đầu các tuần lễ thời trang ở New York, Paris, London. Chiu luôn "dát" kín người với các mẫu thiết kế cao cấp đến từ Louis Vuitton, Chanel, Giambattista Valli, Chanel, Christian Dior, Armani...

Là tín đồ thời trang, Christine Chiu sẵn sàng bỏ ra hàng trăm nghìn USD để trở thành người duy nhất sở hữu một món thời trang cao cấp. Cô ghét "đụng hàng" và có tính cạnh tranh rất cao. Nhìn thấy nữ diễn viên Jessica Chastain mặc trùng bộ váy Chanel với mình trong một sự kiện, Christine Chiu nói với phóng viên rằng cô khó chịu khi phải "chung đụng một cách cẩu thả".

Christine Chiu từng mỉa mai nữ diễn viên Jessica Chastain vì "đụng hàng" váy Chanel với cô.

Tuy nhiên, với gu thời trang sành điệu và hình ảnh xa hoa như chính các thương hiệu yêu thích của cô, Christine Chiu vẫn là cái tên được người trong giới ưa chuộng. Cô thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang hàng đầu như Harper's Bazaar China, Wall Street Journal, Beauty Blitz, Angeleno Magazine, Elle China, Style.com, UsWeekly, Marie Claire... Vogue thậm chí đưa Christine Chiu vào danh sách 100 người phụ nữ ấn tượng nhất do ban biên tập của tạp chí bầu chọn.

Người mẫu thể hình Kevin Kreider

Kevin Kreider, hay còn có tên đầy đủ là Kevin Taejin Kreider, là người mẫu, huấn luyện viên thể hình và diễn viên người Mỹ gốc Hàn. Anh được gọi là con cừu đen của dàn cast trong Bling Empire bởi xuất thân và quá trình lập nghiệp khác biệt.

Kreider sinh ra tại Hàn Quốc và được một gia đình tại Mỹ nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Anh lớn lên ở Philadelphia, từng đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc, nghiện ma túy và rượu. Sau này, Kevin Kreider từng rơi vào cảnh nợ nần, vô gia cư trước khi đổi đời nhờ theo đuổi bộ môn thể hình.

Thực tế, gia đình cha mẹ nuôi của Kreider không hề nghèo khó, anh vẫn được cho học tại một trường tư thục nổi tiếng đắt đỏ. Tuy nhiên, xét về gia thế, chàng trai gốc Hàn không thể "ngồi cùng mâm" với Jaime Xie hay Kane Lim - những người sinh ra trong gia đình tài phiệt.

Kevin Kreider sinh ra tại Hàn Quốc, được gia đình người Mỹ nhận nuôi từ nhỏ.

Kevin Kreider bắt đầu tập thể hình và trở về Hàn Quốc theo đuổi nghề người mẫu vào năm 2011. Anh còn đăng tải các video dạy tập thể hình lên mạng. Không lâu sau đó, Kreider được mời làm người mẫu cho các thương hiệu hàng đầu châu Á, ảnh quảng cáo của anh trải dài khắp các thành phố ở Trung Quốc, Mỹ và Thái Lan.

Công việc người mẫu và dạy thể hình mang lại danh vọng và tiền tài cho Kreider, giúp anh chàng bị phân biệt chủng tộc năm nào gia nhập hàng ngũ người giàu châu Á ở Mỹ. Anh còn thử sức ở vai trò diễn xuất trong 5 phim độc lập, hai vở kịch sân khấu và một phim tài liệu.