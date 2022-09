Bốn người bị bắn trên đường phố New York

Hai gã đàn ông trên xe máy đã nổ súng vào 4 người ở New York, khiến một người thiệt mạng.

Khoảng 13h30 ngày 18/9, tại Đại lộ 41, 2 người đàn ông điều khiển xe máy thực hiện vụ xả súng khiến một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Sau đó, cả hai phóng xe bỏ chạy.

Nạn nhân tử vong là người đàn ông 28 tuổi. Người này trúng nhiều phát đạn khắp cơ thể và chết tại hiện trường. Ba người bị thương trong độ tuổi 29-36 được đưa đến bệnh viện. Hiện chưa rõ các nạn nhân có được nhắm mục tiêu từ trước hay không.

Cảnh sát đang truy tìm 2 nghi phạm, theo CBS.

Một nạn nhân chết ngay tại chỗ. Ảnh: NY Post.

“Tôi đang trong bếp, thì nghe thấy 4-5 tiếng súng. Tôi thấy lo lắng, sợ hãi và chỉ dám bước ra ngoài sau khi thấy mọi người đã tập trung tại hiện trường”, người dân sống gần hiện trường cho biết.

Vụ nổ súng xảy ra trước cửa hàng rượu, ngay tại khu dân cư đông đúc.

Tội phạm bạo lực đang có xu hướng gia tăng ở New York. Trong tháng 7, số vụ xả súng tăng 13,4% so với năm ngoái, chủ yếu ghi nhận tại Brooklyn, phía nam Queens và Đảo Staten. Ngoài ra, số vụ giết người trên toàn thành phố cũng tăng 34,3% so với năm ngoái.