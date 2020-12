Bốn mỹ nam tên Chris nổi tiếng của dòng phim siêu anh hùng

Ngày 18/12, Wonder Woman 1984 chính thức khởi chiếu. Vì ảnh hưởng của Covid-19, đây là bộ phim bom tấn hiếm hoi được ra rạp trong năm 2020. Bên cạnh nhan sắc của nữ chính Gal Gadot, khán giả chú ý với sự trở lại của Steve Trevor do Chris Pine thủ vai. Ở phần trước đó, Steve Trevor qua đời do tai nạn máy bay. Trong Wonder Woman 1984, nhờ điều ước từ viên đá, Steve Trevor trở về. Dù được hóa trang già đi khá nhiều để phù hợp với nội dung phim, ngoại hình Chris Pine vẫn nhận được nhiều lời khen của khán giả.