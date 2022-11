Bốn mẹo kiểm soát cơ thể sau khi ăn quá nhiều

Bổ sung chất xơ và uống thêm nước là lời khuyên từ chuyên gia để tránh cảm giác buồn nôn sau khi ăn quá no.

Kiểm soát việc ăn uống vào dịp lễ cuối năm là điều rất khó. Ảnh: Eat This Not That.

Theo Eat This Not That, khi bạn ăn quá nhiều, cơ thể sẽ cảm thấy uể oải và bụng bị đầy hơi. Bạn thậm chí có thể bắt đầu cảm thấy đau bụng và chuột rút. Bất kể triệu chứng nào, sự khó chịu về thể chất có thể khiến thời gian còn lại trong ngày của bạn bị ảnh hưởng.

Nếu bạn thấy mình ăn quá nhiều và thường xuyên cảm thấy no sau khi ăn, bạn không đơn độc. Để tìm ra những cách tốt nhất giúp kiểm soát cơ thể sau khi ăn no, Eat This Not That đã tham khảo ý kiến ​​​​của một số chuyên gia dinh dưỡng để biết mẹo giúp bạn xử lý tình trạng khó chịu khi ăn quá nhiều.

Uống thêm nước

Theo Amy Goodson, tác giả cuốn The Sports Nutrition Playbook và là thành viên của Hội đồng Chuyên gia Y tế tại Eat This Not That, cho biết ăn thực phẩm có hàm lượng natri cao "gây ra tình trạng sưng hoặc đầy hơi vào ngày hôm sau".

Đó là lý do chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bạn phải luôn uống đủ nước trước và sau bữa ăn.

Ngoài việc uống nhiều nước, bạn cũng có thể thử tăng cường hydrat hóa bằng cách thêm chanh, gừng, giấm táo vào đồ uống của mình. Chất lỏng sẽ giúp khôi phục tình trạng hydrat hóa khi loại bỏ lượng natri, đường và làm giảm chứng đầy hơi.

Nước giúp làm giảm chứng đầy hơi khi bạn ăn quá nhiều. Ảnh: iStock.

Đi bộ sau khi ăn

Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho bản thân để giảm khó chịu sau khi ăn quá nhiều là đi bộ sau bữa ăn.

"Đi bộ sẽ giúp đầu óc minh mẫn. Nếu cơ thể đổ mồ hôi, bạn có thể tiết ra một lượng nhỏ muối để cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn", chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên cá nhân Nutrition Twins cho biết.

Tuy nhiên, bạn nên để cơ thể nghỉ một lúc sau khi ăn để không ảnh hưởng đến dạ dày. Bạn tuyệt đối không nên đi bộ ngay khi vừa ăn xong.

Ăn rau

Theo Nutrition Twins, ăn một số loại rau xanh giàu chất chống oxy hóa, giàu chất xơ trong bữa ăn tiếp theo giúp cơ thể bạn cảm thấy khỏe hơn.

"Chất xơ từ rau xanh giúp đẩy chất thải và độc tố ra khỏi ruột kết, duy trì cân bằng để cơ thể bạn hồi phục. Các chất chống oxy hóa trong rau xanh chống lại một số thiệt hại do ăn quá nhiều thực phẩm có đường, chất béo và chế biến cao", Nutrition Twins cho hay.

Chất xơ từ rau xanh giúp đẩy chất thải và độc tố ra khỏi ruột kết để có thể bạn bớt khó chịu hơn. Ảnh: NetDoctor.

Ăn lành mạnh vào ngày tiếp theo

Một trong những điều bạn cần làm vào ngày hôm sau là bắt đầu chế độ ăn cân bằng, lành mạnh.

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson nói: "Sau một ngày ăn quá nhiều, bạn hãy bắt đầu với bữa sáng giàu protein và chất xơ. Trứng, bột yến mạch hoặc bánh mì ngũ cốc nguyên hạt nướng với bơ đậu phộng, sữa chua Hy Lạp là những lựa chọn tuyệt vời để bạn bắt đầu bữa sáng lành mạnh. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn trong suốt cả ngày".