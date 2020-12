Bốn mẹ con bất tỉnh khi sưởi ấm bằng than củi trong phòng ngủ

Mở cửa căn phòng đóng kín, người nhà phát hiện 4 mẹ con đều bất tỉnh. Hai cháu bé 9 tuổi và 4 tuổi không qua khỏi do nhiễm độc khí CO.

Sáng 3/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp nhận cấp cứu hai mẹ con bị ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than củi trong căn phòng đóng kín.

Hai người này là nạn nhân trong vụ ngộ độc xảy ra tại một nhà dân ở thôn 3, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Ngôi nhà nơi 4 nạn nhân cùng bị ngộ độc khí CO. Ảnh: B.Đ.

Sáng cùng ngày, người nhà mở căn phòng nơi có bốn người đang ngủ thì phát hiện chị Trần Thị Thúy Lan (31 tuổi) nằm bất tỉnh trên giường cùng bé trai 1 tháng tuổi là Dương Đức Huy.

Lúc này, hai người con lớn của chị Lan là Dương Thị Hồng Thơm (9 tuổi) và Dương Đức Hiếu (4 tuổi) đã ngừng thở.

Chị Lan cùng bé trai sơ sinh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu.

Cơ quan điều tra đã đến khám nghiệm hiện trường. Hai nạn nhân tử vong được xác định do nhiễm độc khí CO quá nặng. Dưới giường ngủ của chị Lan còn có 2 chậu đựng than củi dùng để sưởi ấm.

Hai chậu than củi giưới giường ngủ nạn nhân. Ảnh: B.Đ.

Khí CO tên hóa học là carbon monoxide là chất khí không màu, không mùi, có độc tính rất cao, sinh ra trong sự cháy không hoàn toàn của carbon và các hợp chất chứa carbon. Khí CO thường sinh ra nhiều khi than củi bị đốt cháy. Người hít phải nhiều khí này có thể bị giảm oxy trong máu, gây hôn mê, nặng nhất là tử vong vì ngộ độc.