Bốn lãnh đạo Chính phủ tham gia Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch

Ban chỉ đạo được kiện toàn với vai trò Trưởng ban giao cho Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bốn phó ban gồm 3 phó thủ tướng và 1 phó chủ tịch Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 25/8 ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Theo quyết định này, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có 4 phó ban gồm: Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó thủ tướng Lê Văn Thành.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VGP.

Ban Chỉ đạo Quốc gia có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt việc thực hiện các nhiệm vụ, gồm:

- Phòng, chống dịch, chăm sóc y tế; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện thông tin truyền thông; bảo đảm hậu cần phòng, chống dịch; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Vận động, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, ủng hộ, tích cực tham gia và tự giác thực hiện phòng, chống dịch.

- Điều phối, phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể, cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch.

- Huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hợp pháp trong nước, ngoài nước cho công tác phòng, chống dịch.

Ban Chỉ đạo Quốc gia trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các địa phương; kiểm tra, đôn đốc các ban, bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch; điều động và hỗ trợ theo thẩm quyền các nguồn lực cho địa phương phòng, chống dịch khi cần thiết.

Quyết định này cũng nêu rõ việc thành lập 8 tiểu ban.

Trong đó, Tiểu ban Y tế do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban An ninh trật tự xã hội do đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban An sinh xã hội do đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Tài chính, hậu cần do Phó thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa do Phó thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Vận động và huy động xã hội do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Dân vận do Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Truyền thông do Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng Tiểu ban.

Khi ca mắc Covid-19 bắt đầu được ghi nhận ở Việt Nam, ngày 30/1/2020, Thủ tướng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng ban. Hai phó ban khi đó là hai thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Nguyễn Trường Sơn; thành viên Ban Chỉ đạo gồm 22 người, là bộ trưởng, thứ trưởng các bộ, lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp. Sau đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trở thành Phó ban Thường trực. Với lần kiện toàn này, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia có nhiều thay đổi. Theo đó, người đứng đầu Ban Chỉ đạo Quốc gia là Thủ tướng thay vì phó thủ tướng như trước. Bốn phó ban gồm 3 phó thủ tướng và 1 phó chủ tịch Quốc hội thay vì 1 bộ trưởng và 2 thứ trưởng. Đáng lưu ý, lần kiện toàn này không còn chức danh Phó ban Thường trực. Số lượng thành viên sau lần kiện toàn giảm nhưng có sự tham gia của lãnh đạo nhiều ban, ngành hơn như Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, 2 trưởng ban Đảng và một chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội.