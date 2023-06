Bốn lầm tưởng của nam giới về thắt ống dẫn tinh

Nhiều nam giới thường lo ngại khi thực hiện thủ thuật thắt ống dẫn tinh vì những lầm tưởng dưới đây.

Thắt ống dẫn tinh là một trong nhiều phương pháp kế hoạch hóa gia đình để tránh tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Đây là tiểu phẫu, dễ thực hiện để kiểm soát sinh sản cho nam giới và khá an toàn.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Đức, khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), thắt ống dẫn tinh là thủ thuật được dùng để triệt sản ở nam giới, với mục đích ngăn chặn tinh trùng được phóng ra ngoài khỏi cơ quan sinh dục của nam giới. Tức khi nam giới xuất tinh thì trong tinh dịch xuất chỉ có dịch chứ không có tinh trùng.

Tuy nhiên, khá nhiều nam giới khi lựa chọn thực hiện phương pháp này có nhiều băn khoăn liệu nó có ảnh hưởng đến khả năng tình dục hay không. Dưới đây là lời đáp cho 4 lầm tưởng phổ biến về phương pháp thắt ống dẫn tinh.

Lầm tưởng 1: Thắt ống dẫn tinh nghĩa là không xuất tinh

Hầu hết thường nghĩ rằng nam giới thắt ống dẫn tinh có nghĩa là không xuất tinh và điều này khiến quý ông trở nên nữ tính. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy.

Sau khi thực hiện thủ thuật thắt ống dẫn tinh, nam giới sẽ không cảm thấy có gì khác biệt. Thắt ống dẫn tinh hoàn toàn không phải là cắt bỏ tinh hoàn hay can thiệp vào bìu.

ThS.BS Nguyễn Văn Đức cho biết: "Trong quá trình thắt ống dẫn tinh, bác sĩ sẽ cắt và bít ống dẫn tinh, hai ống dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến niệu đạo. Sau khi thắt ống dẫn tinh, cơ thể vẫn sẽ sản xuất ra tinh trùng nhưng tinh trùng không thể đi vào tinh dịch hoặc ra khỏi cơ thể qua đường xuất tinh. Sau khi thắt ống dẫn tinh, không có sự thay đổi về khả năng xuất tinh của nam giới".

Thắt ống dẫn tinh không làm mất nam tính. Ảnh: SKĐS.

Lầm tưởng 2: Sau thắt ống dẫn tinh, dương vật sẽ không hoạt động

Đây lại là một sai lầm vì thủ thuật thắt ống dẫn tinh không chạm đến gần dương vật của nam giới. Phẫu thuật viên sẽ tiến hành thủ thuật bằng một đường nhỏ ở bìu, kéo một đoạn ống dẫn tinh ra, kẹp, cắt rời, rồi cột hoặc đốt hai đầu.

Sau thắt ống dẫn tinh, độ cương cứng và độ nhạy khi quan hệ tình dục sẽ không thay đổi. Điều đó có nghĩa là khả năng đạt cực khoái khi quan hệ tình dục hoặc thủ dâm sẽ không thay đổi.

Lầm tưởng 3: Thắt ống dẫn tinh sẽ chấm dứt đời sống tình dục của bạn

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Đức, thắt ống dẫn tinh hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động tình dục. Người sau khi thắt ống dẫn tinh vẫn có sự cương cứng, đạt cực khoái và xuất tinh khi quan hệ.

Thậm chí, theo những báo cáo khoa học của một số tác giả người Đức, họ đã phát hiện ra rằng sự thỏa mãn tình dục được cải thiện đối với những người đàn ông đã thắt ống dẫn tinh.

Theo Tạp chí Y học tình dục Mỹ, những người đàn ông đã thắt ống dẫn tinh quan hệ tình dục thường xuyên hơn so với những người không thắt ống dẫn tinh và họ thường cảm thấy thỏa mãn hơn. Một trong những lý do có thể do cả hai cảm thấy an toàn khi không có khả năng thụ thai nữa.

‎Lầm tưởng 4: Thắt ống dẫn tinh làm tổn thương tinh trùng

Bác sĩ Đức thông tin việc duy trì ham muốn tình dục và các đặc điểm sinh dục nam phụ thuộc vào nồng độ hormone sinh dục ở trong máu được gọi là testosterone. Hormone này do tinh hoàn tiết ra và được giải phóng vào trong máu, không liên quan ống dẫn tinh.

Thắt ống dẫn tinh hoàn toàn không ảnh hưởng tới tinh trùng. Ảnh: SKĐS.

Tinh trùng sẽ không bị ảnh hưởng khi thắt ống dẫn tinh. Khi ống dẫn tinh bị thắt, người đàn ông vẫn có thể phóng tinh bình thường.

Tinh trùng vẫn di chuyển theo lộ trình bình thường nhưng khi tới đoạn ống dẫn tinh bị thắt thì sẽ dừng lại. Chỉ một phần tinh dịch được sản xuất từ hệ thống ống sinh tinh, mào tinh, ống dẫn tinh phía tinh hoàn bị tắc lại. Còn lượng tinh dịch do phần trên ống dẫn tinh, túi tinh, tuyến tiền liệt vẫn được tạo ra và chứa trong túi tinh.

Như vậy, khi phóng tinh thì trong tinh dịch không chứa tinh trùng. Sau một thời gian, tinh trùng ứ đọng ở ống dẫn sẽ tự tiêu hoặc chuyển hóa ngược lại để sinh ra tinh trùng mới.