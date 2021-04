Bốn đại học Việt Nam lọt top trường có tầm ảnh hưởng

Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Phenikaa vào xếp hạng của THE về những trường có ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững.

Ngày 21/4 vừa qua, xếp hạng đại học Times Higher Education (THE) công bố danh sách những trường có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội hàng đầu thế giới trong năm 2021 (THE Impact Rankings).

Thứ hạng của các đại học Việt Nam lần lượt là: Đại học Tôn Đức Thắng (hạng 401-600), Đại học Quốc gia Hà Nội (hạng 401-600), Đại học Bách khoa Hà Nội (hạng 601-800), Đại học Phenikaa (hạng 801-1.000).

Xếp hạng của các đại học Việt Nam do THE công bố.

So với 2 năm trước, số đại học góp mặt trong danh sách tăng, nhưng thứ hạng giảm. Năm 2020, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Tôn Đức Thắng xếp hạng 301-400. Năm 2019, Đại học Tôn Đức Thắng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top, đứng thứ 101-200.

Năm 2021, THE Impact Rankings có sự góp mặt của 1.115 trường đại học đến từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại học xếp hạng 1 trong danh sách năm nay là Đại học Manchester (Anh). Riêng Australia có 3 trường lọt top 4 là Đại học Sydney, Đại học RMIT và Đại học La Trobe.

Theo thống kê, Nga là quốc gia có nhiều đại diện nhất trong xếp hạng với 75 trường, xếp thứ 2 là Nhật Bản với 73 trường. Châu Á có một đại học được đánh giá cao là Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), đứng thứ 23.

THE Impact Rankings là bảng xếp hạng được xây dựng năm 2019, nhằm đo lường sự thành công của các tổ chức giáo dục đại học trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals: SDGs) theo chuẩn của Liên Hợp Quốc.

Nhiều các tiêu chí được xếp hạng như: Xóa nghèo (No Poverty); xóa đói (Zero Hunger); sức khỏe tốt và đời sống an lạc (Good Health and Wellbeing); chất lượng giáo dục (Quality Education); bình đẳng giới (Gender Equality); nước sạch và vệ sinh môi trường (Clean Water and Sanitation); năng lượng sạch và giá cả hợp lý (Affordable and Clean Energy); tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững (Decent Work and Economic Growth)...