Bốn cựu cán bộ công an Hải Dương đi tù vì đánh bạc và tổ chức đánh bạc

TAND tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong số này, 4 bị cáo nguyên là cán bộ công an.

Theo cáo trạng, Vũ Trí Tuyền (SN 1989, trú phường Thanh Bình, TP Hải Dương) là cán bộ Trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an). Tuyền có quen biết Đỗ Thanh Phúc (SN 1990, trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương) khi Phúc là phạm nhân thi hành án tại trại giam Hoàng Tiến. Năm 2019, Phúc chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Tháng 7/2022, Phúc nói với Tuyền đang quản lý tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng, nếu biết ai có nhu cầu lấy tài khoản cá độ, Phúc sẽ cung cấp tài khoản cá độ, Tuyền đồng ý.

Các bị cáo tại tòa.

Từ ngày 20/7/2022 đến ngày 27/9/2022, Tuyền nhận của Phúc 7 tài khoản đánh bạc tại trang web với giá quy đổi điểm cá cược 40.000-100.000 đồng/điểm. Sau đó, Tuyền giao lại 3 tài khoản cho Nguyễn Đình Tuấn (SN 1984, trú tại phường Sao Đỏ, Chí Linh) sử dụng để đánh bạc; giao tài khoản cho Phạm Minh Tiến (SN 1991, trú tại phường Thanh Bình), tài khoản này tiếp tục được Tiến giao lại cho Vũ Tuấn Dũng (SN 1990, trú tại phường Thanh Bình). Ba tài khoản còn lại được Tuyền giao cho Vũ Toàn Thắng (SN 1984, trú tại phường Sao Đỏ, TP Chí Linh) để đánh bạc. Cả 7 tài khoản đều ít nhất 1 lần đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền hơn 17,8 tỷ đồng . Tuyền không thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.

Trong số các bị cáo, Tuyền, Tiến, Tuấn nguyên là cán bộ Trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an); Thắng từng là cán bộ Công an xã Bắc An (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương); còn Dũng là bác sĩ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Trí Tuyền 6 năm 9 tháng tù; Phạm Minh Tiến 5 năm 9 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Nguyễn Đình Tuấn bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù; Vũ Tuấn Dũng 36 tháng tù cho hưởng án treo, Vũ Toàn Thắng 27 tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử cũng quyết định hình phạt bổ sung đối với bị cáo Tuyền 100 triệu đồng, Tiến 60 triệu đồng, Tuấn 50 triệu đồng, Dũng 40 triệu đồng và Thắng 30 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Phúc không có mặt tại địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý.