Bốn cô gái đang gây kinh ngạc ở Kpop

Sau khi phát hành ca khúc "Cupid" và đạt nhiều thành tích ấn tượng, tân binh Fifty Fifty được đông đảo người hâm mộ Kpop chú ý. Họ đến từ công ty giải trí nhỏ.

Ra mắt từ tháng 11/2022, song thời gian gần đây, tân binh Fifty Fifty mới nhận được sự quan tâm của người hâm mộ Kpop với ca khúc Cupid.

Tờ Star News cho biết Fifty Fifty đã vượt qua NewJeans, trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc có sản phẩm âm nhạc lọt top Billboard Hot 100 nhanh nhất (chỉ trong 130 ngày). Bên cạnh đó, Fifty Fifty cũng là nhóm nhạc Kpop thứ 6, sau Wonder Girls, BTS, BlackPink, TWICE và NewJeans góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Fifty Fifty là nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên Keena, Saena, Sio và Aran, được thành lập bởi công ty Attrakt. Theo phóng viên Kim Sang Hwa của tờ Oh My News, Fifty Fifty là trường hợp đặc biệt của Kpop bởi các nhóm nhạc lọt top Billboard trước đó đều đến từ công ty quản lý có tiếng như HYBE, SM, JYP và YG. Trong khi đó, Attrakt chỉ là công ty nhỏ.

Lý do giúp Fifty Fifty đạt thành tựu như hiện tại chính là chiến lược phát triển đi ngược với xu hướng chung.

Tiếp cận khán giả quốc tế

Kim Sang Hwa nhận định trong thời gian đầu tiên, hầu hết nhóm nhạc Kpop có xu hướng tăng cường hoạt động tại Hàn Quốc và xây dựng cộng đồng người hâm mộ trong nước. Khi độ nhận diện tại quê nhà ở mức ổn định, các nghệ sĩ mới thực hiện quá trình quảng bá quốc tế hoặc ký hợp đồng với các hãng thu âm nổi tiếng trên thế giới.

Tuy nhiên, Fifty Fifty có bước khởi đầu hoàn toàn khác khi ưu tiên tiếp cận thị trường quốc tế. Theo truyền thông Hàn Quốc, quá trình sản xuất âm thanh và album của nhóm được thực hiện bởi các nhà soạn nhạc nước ngoài. Đặc biệt, ở giai đoạn quảng bá, Fifty Fifty tích cực đăng tải video ngắn lên nhiều nền tảng âm nhạc phổ biến với khán giả quốc tế nhằm giúp các ca khúc nhanh chóng viral.

Fifty Fifty hướng đến nhóm khán giả quốc tế ở giai đoạn đầu. Ảnh: Naver.

Trên thực tế, nhiều ca khúc thống trị bảng xếp hạng Billboard đã tận dụng mạng xã hội để trở thành xu hướng, chẳng hạn Up (Cardi B) hay Say So, Kiss Me More của Doja Cat. Công ty quản lý của Fifty Fifty đã nắm bắt được xu hướng này, từ đó xây dựng một chiến lược khôn ngoan cho nhóm.

Cupid phát hành ngày 23/2 và nhanh chóng viral. Chỉ sau 2 tuần, ca khúc thu về 6 triệu lượt xem và đứng vị trí thứ 8 trong top 10 bảng xếp hạng World Digital Song Sales của Billboard.

Màu sắc âm nhạc đặc biệt

Nằm trong đĩa đơn The Beginning: Cupid, Cupid có giai điệu tươi vui, bắt tai, kể về những cảm xúc trong tình yêu của các cô gái. Đây là một đề tài tương đối phổ biến với các nhóm nhạc nữ Kpop. Tuy nhiên, nếu đào sâu hơn vào cách ca khúc này được sản xuất, có thể dễ dàng thấy cá tính âm nhạc riêng biệt của Fifty Fifty.

Khác với nhiều ca khúc Kpop có giai điệu nhanh, dồn dập và sôi động, đặc trưng của Cupid là nhịp độ chậm, mang hơi hướm của các bản pop indie trong giai đoạn 1990-2000. Ngoài ra, giọng hát của các thành viên Fifty Fifty cũng nhận nhiều lời khen ngợi.

Giọng hát của các thành viên Fifty Fifty được chuyên gia đánh giá cao. Ảnh: Naver.

“Giọng của Aran rất ấm áp, tự nhiên và trong trẻo. Trong khi đó, giọng của Sio lại tựa chú chim sẻ dễ thương. So với các nhóm nữ hiện nay, mảng vocal của Fifty Fifty vượt trội. Bên cạnh đó, kỹ năng rap của Keena cũng rất ổn”, tạp chí phê bình âm nhạc IZM đánh giá ca khúc Cupid.

Thậm chí, không ít người nghe nhầm tưởng Cupid là sản phẩm âm nhạc US-UK bởi công thức làm nhạc mới mẻ, phù hợp thị hiếu phương Tây. “Không thể tin đây là một bài hát Kpop”, “Giai điệu của bài hát thật dễ thương”, “Tôi đã nghe đi nghe lại ca khúc này mà không thấy chán”, một số bình luận của khán giả được Daum trích lại.

Kim Sang Hwa cho rằng Fifty Fifty thành công nhờ kiên định với phong cách âm nhạc riêng. Các ca khúc của nhóm, từ EP đầu tay The Fifty đến Higher, Tell Me và Cupid đều mang màu sắc cổ điển, nhẹ nhàng. Điều này đã chứng minh các sản phẩm Kpop đơn giản hoàn toàn có thể thành công.