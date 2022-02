Bốn cặp vợ chồng quyền lực hàng đầu châu Á

Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương, Bi Rain - Kim Tae Hee được xem là hai trong những cặp vợ chồng quyền lực hàng đầu ngành giải trí châu Á.

Theo SCMP, nhắc đến biểu tượng của sự hạnh phúc ở châu Á, người hâm mộ thường gọi tên vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee, Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương, Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh và Deepika Padukone - Ranveer Singh.

Họ đều là những bộ đôi tương xứng về ngoại hình, sự nghiệp, độ nổi tiếng. Sau nhiều năm chung sống, các cặp vợ chồng này khiến người khác phải ngưỡng mộ trước khối tài sản triệu USD và lối sống xa hoa.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh

Năm 2008, cặp diễn viên nổi tiếng bậc nhất Hong Kong tổ chức hôn lễ ở Bhutan với chi phí lên đến 8 triệu USD . Họ có 19 năm hẹn hò trước khi trở thành chồng vợ. Đến nay, họ đã bên nhau 33 năm.

Theo Today, trong một cuộc phỏng vấn, tài tử Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings thừa nhận vợ là "liều thuốc" chữa lành mọi vết thương của anh. Nam diễn viên cho biết cả hai sống thoải mái, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn.

Trong khi đó, Lưu Gia Linh chia sẻ: "Hai chúng tôi đang trong mối quan hệ tình yêu tốt đẹp nhất. Tôi và anh ấy tìm những cách mới để giao tiếp, hâm nóng tình yêu sau khoảng thời gian đã bên nhau quá lâu. Tình yêu thúc đẩy tôi và anh ấy cùng phát triển".

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh gắn bó với nhau từ thời trẻ cho đến nay. Ảnh: @carinalau1208.

SCMP cho biết Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh không chỉ quyền lực trong showbiz Hong Kong, đôi vợ chồng cũng nổi tiếng là nhà đầu tư kinh doanh khôn ngoan, tài sản tăng nhanh qua từng năm.

Minh tinh A Phi chính truyện là chủ sở hữu thương hiệu thời trang Anirac và danh sách nhà hàng, quán bar tọa lạc ở vị trí đắc địa của Hong Kong, Bắc Kinh và Thượng Hải. Tài sản của cô ước tính 61 triệu USD . Trong khi đó, cùng với cát-xê ca hát, đóng phim, lợi nhuận từ kinh doanh nhà đất giúp nâng tài sản của Lương Triều Vỹ lên 20 triệu USD .

Vợ chồng họ sống trong biệt thự 13 triệu USD , thường xuyên đi du lịch bằng máy bay riêng, du thuyền, thích sưu tầm cổ vật, chèo thuyền và lướt sóng. Riêng Lưu Gia Linh còn sở hữu cơ ngơi 28,4 triệu USD được ví như bảo tàng khi trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng.

Bi Rain và Kim Tae Hee

Bi Rain và Kim Tae Hee được biết đến là "bộ đôi vàng" của showbiz Hàn Quốc bởi mối quan hệ ngọt ngào, đáng yêu và bền chặt. Vợ chồng nam diễn viên luôn được trông thấy công khai thể hiện tình cảm với nửa kia mỗi khi có cơ hội.

Theo Kbizoom, khi Kim Tae Hee đăng tải những bức ảnh cũ trên Instagram sau 7 tháng ngừng sử dụng mạng xã hội, nam diễn viên đã bình luận khen vợ "đẹp tuyệt trần", kèm biểu tượng cảm xúc trái tim.

Đáp lại tình cảm của chồng, nữ diễn viên gửi một xe tải chở cà phê đến phim trường Ghost Doctor để tạo bất ngờ cho anh. Chiếc xe được treo dòng biểu ngữ mang hàm ý trêu chọc dễ thương: "Anh ấy rất thông minh, nhưng nếu bạn hiểu rõ anh ấy thì chắc chắn biết người đàn ông này rất kỳ quặc".

Vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain vẫn mặn nồng như ngày mới yêu. Ảnh: @taeheekim80.

Từ ngày kết hôn với Bi Rain, độ giàu có của Kim Tae Hee tăng lên nhiều lần. Đến năm 2020, khối bất động sản chung của cặp sao đã vượt mức 46 triệu USD . Tổng giá trị tài sản của họ hiện lên đến 72 triệu USD - theo thống kê trên Celebrity Networth.

Ngoài căn hộ 4,4 triệu USD ở Seoul, biệt thự 2 triệu USD nằm tại California, cặp sao sở hữu thêm ba tòa nhà ở Gangnam, khu mua sắm xung quanh Cheongdam. Hiện tại, vợ chồng Kim Tae Hee cùng 2 con sống ở biệt thự 3 tầng tọa lạc tại khu Itaewon, Seoul. Ngôi nhà nằm gần núi và có phong cách hiện đại, tối giản.

Deepika Padukone và Ranveer Singh

Deepika Padukone và Ranveer Singh là bộ đôi quyền lực nhất Bollywood, theo cuộc bình chọn của Indian Institute of Human Brands. Thương hiệu "DeepVeer" - tên viết tắt của đôi uyên ương - thu về 86% phiếu bầu, bỏ xa số phiếu của bộ đôi giữ vị trí thứ hai là Anushka Sharma và Virat Kohli.

Màn kết hợp của Deepika Padukone - Ranveer Singh được giới truyền thông khen ngợi là cặp trai tài - gái sắc. Cả hai không chỉ xứng về ngoại hình, mà còn là những "cỗ máy in tiền khủng".

Dựa trên số liệu Celebrity Networth cung cấp, minh tinh xXx: Return of Xander Cage kiếm 10 triệu USD /năm từ các bộ phim và quảng cáo, nâng tổng tài sản lên 40 triệu USD . Mức lương của cô được xếp vào top đầu ngành phim Ấn Độ. Bên cạnh đó, cô hợp tác với công ty Myntra ra mắt dòng thời trang riêng All About You, là cây viết cho tạp chí sức khỏe và thể dục dành cho phụ nữ.

Tạo hình của vợ chồng Deepika Padukone và Ranveer Singh trong phim mới. Ảnh: @TeamDeepikaMY.

Chồng của Padukone, Ranveer Singh, xây dựng tài sản 20 triệu USD từ hợp đồng phim, quảng cáo cho loạt thương hiệu lớn không kém vợ mình. Năm 2021, vợ chồng cô sắm biệt thự 2,6 triệu USD ở thành phố Alibag. Căn hộ rộng 1.700 m2 chỉ cách bãi biển 10 phút lái xe.

"Ranveer và Deepika tiếp tục cống hiến những bộ phim hay và sẽ làm rạng danh đất nước Ấn Độ. Giá trị tài sản ròng của họ tăng nhiều hơn nữa", chuyên trang Filmysiyappa bình luận.

Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương

Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương từng được ví von như “Angelina Jolie và Brad Pitt châu Á”. Hơn hai thập kỷ bên nhau, cặp vợ chồng nổi tiếng trải qua nhiều thăng trầm, những dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ. Họ cưới năm 2009 và có một con trai 7 tuổi.

Nam diễn viên từng kể về cuộc sống với bạn đời: "Từ khi bắt đầu, chúng tôi đã nghĩ về nhau như người yêu. Khi kết hôn, tôi vẫn coi cô ấy là bạn gái. Vì thế, bạn đừng hỏi chúng tôi có chán nhau hay không. Dù bạc đầu, tôi vẫn yêu cô ấy".

Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương là một trong những cặp vợ chồng quyền lực, nổi tiếng hàng đầu châu Á. Ảnh: @aiainbaby.

Trong mắt nữ diễn viên, chồng vẫn luôn quan tâm và dành cho cô những lời ngọt ngào như thuở mới yêu. Đó là bí quyết để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

"Mỗi ngày tôi luôn được sống trong tình yêu của anh ấy. Hơn nữa, chúng tôi không chỉ xem nhau là vợ chồng mà còn xem nhau là đôi bạn thân để thấu hiểu và chia sẻ khó khăn phải đối mặt trong cuộc sống" - Phạm Văn Phương chia sẻ.