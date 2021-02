Bốn cặp nghệ sĩ Việt im lặng giữa tin hẹn hò

Will và Linh Ka vướng nghi vấn hẹn hò vào năm 2019. Khi ấy, cả hai được bắt gặp du lịch chung ở Thái Lan. Trong một game show, Linh Ka cũng bày tỏ sự hâm mộ đối với Will và mong muốn được đứng chung sân khấu cùng nam ca sĩ. Gần nhất, hồi tháng 10/2020, theo quan sát của phóng viên Zing, hot girl sinh năm 2002 che kín mặt, đưa đồ ăn, nước uống cho Will khi nam diễn viên tham gia casting một bộ phim của Ngô Thanh Vân. Tuy nhiên, cả hai đều không lên tiếng về mối quan hệ tình cảm.