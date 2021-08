Bốn ca sĩ Việt livestream, hát để kêu gọi quyên góp

Văn Mai Hương, Ali Hoàng Dương, Thu Phương và Nguyễn Trần Trung Quân đã livestream, thể hiện các bản hit Vpop để kêu gọi quyên góp ủng hộ người lao động bị ảnh hưởng vì Covid-19.

Sau thành công của tập 1, số thứ 2 của chương trình âm nhạc trực tuyến Sing For Life, Sing For Love đã lên sóng tối 13/8 với sự tham gia của Văn Mai Hương, Ali Hoàng Dương, Thu Phương và Nguyễn Trần Trung Quân. Cả bốn ca sĩ và MC Danh Tùng ghi hình dưới hình livestream tại nhà, liên lạc với nhau qua cuộc gọi video.

Xuất hiện trong Sing For Live, Sing For Love số thứ 2 với chủ đề Rồi mình sẽ gặp nhau, bốn ca sĩ mang đến những bản hit quen thuộc, nhưng đã được làm mới với bản phối của nhạc sĩ Dương Cầm. Phần nhạc đệm trong chương trình cũng do chính Dương Cầm và một số nhạc công phụ trách.

Văn Mai Hương và Ali Hoàng Dương là hai giọng ca góp mặt trong số thứ 2 chương trình Sing For Live, Sing For Love. Ảnh: Bá Ngọc.

Mở đầu chương trình là bản mashup hai ca khúc Đốt (Văn Mai Hương) và Trong trí nhớ của anh (Nguyễn Trần Trung Quân). Sau đó, cô thể hiện Rồi mình sẽ gặp nhau - bản nhạc phim Anh trai yêu quái và cũng là ca khúc chủ đề của tập 2 chương trình.

Ali Hoàng Dương thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường có tên Mơ một ngày không xa, sau đó song ca cùng Văn Mai Hương ca khúc Yêu xa. Nguyễn Trần Trung Quân mang tới liên khúc Tự tâm và Màu nước mắt.

Gọi điện từ Mỹ, ca sĩ Thu Phương thể hiện bản mashup hai ca khúc nổi tiếng Đêm nằm mơ phố và Chưa bao giờ. Cô còn cover ca khúc Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở của Nguyên Hà. Kết thúc buổi diễn, bốn ca sĩ hòa giọng trong ca khúc Vị quê nhà.

Sing For Live, Sing For Love là chương trình âm nhạc trực tuyến do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức. Toàn bộ tiền gây quỹ được sau mỗi tập phát sóng sẽ được dùng để làm từ thiện, mua nhu yếu phẩm ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn.

Sau tập 1, chương trình đã nhận được 315 triệu đồng, quyên góp 20.000 khẩu trang y tế và 1.200 gói nhu yếu phẩm để ủng hộ người lao động nghèo ở TP.HCM, Đồng Nai, Tiền Giang.