Bom tấn triệu USD của Lý Liên Kiệt và những tên tuổi đình đám bậc nhất

Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Kim Thành Vũ chậm lại do anh không tham gia nhiều phim. Năm 2017, nam diễn viên đóng bộ phim Thích em cùng Châu Đông Vũ. Tuy nhiên, tác phẩm không thành công. Năm 2018, anh tham gia tác phẩm Sons of the Neon Night, nhưng do mâu thuẫn với đạo diễn, bộ phim đến nay chưa được ra mắt.