Bom tấn triệu USD của Châu Tinh Trì, Cổ Thiên Lạc bị hắt hủi

Loạt tác phẩm được đầu tư khủng của Châu Tinh Trì hay Cổ Thiên Lạc đang chịu cảnh bị "đắp chiếu" bởi nhiều lý do.

Theo QQ, ngành điện ảnh Trung Quốc sắp bước vào giai đoạn sôi động với ba mùa phim nối tiếp nhau trong thời gian ngắn là dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, dự án được trông đợi nhất là Mỹ nhân ngư 2 của Châu Tinh Trì vẫn "bặt vô âm tín". Vua hài Hong Kong chưa có bất kỳ động thái quảng bá hay đặt lịch chiếu nào cho tác phẩm này vào mùa phim Tết 2022.

Loạt bom tấn bị nằm kho trong nhiều năm

Theo Sina, bộ phim Mỹ nhân ngư 2 được Châu Tinh Trì âm thầm khởi quay tại công viên giải trí ở Thâm Quyến (Trung Quốc) từ tháng 3/2018. Với dự án này, đạo diễn Hong Kong yêu cầu độ bảo mật cao, không cho phép phóng viên hay người dân tiếp cận phim trường chụp ảnh. Nữ chính được giữ nguyên như phần một là Lâm Duẫn, trong khi Ngải Luân sẽ thay Đặng Siêu đảm nhận vai nam chính. Các nhân vật còn lại trong tác phẩm không được tiết lộ.

Nội dung của Mỹ nhân ngư 2 vẫn là câu chuyện về nàng tiên cá và những con người cô gặp ở Trái Đất. Bộ phim sẽ có những chi tiết về không gian đa chiều, là câu chuyện của một nhóm tài phiệt muốn bay vào vũ trụ.

Cổ Thiên Lạc có 3 phim chịu cảnh bị hoãn chiếu liên tục. Ảnh: HK01.

Hoàn thiện giai đoạn ghi hình vào năm 2019, nhưng Mỹ nhân ngư 2 vẫn chưa thể ra mắt công chúng với lý do chưa chỉn chu về kỹ xảo. Đầu năm 2021, Châu Tinh Trì sang Đại lục quay bổ sung nhiều cảnh phim. Đến nay, tác phẩm vẫn đang trong giai đoạn xử lý hậu kỳ với kinh phí bị đội lên hàng triệu USD.

"Phim chỉ có thể ra rạp khi Tinh Gia hài lòng", đạo diễn Điền Vũ Sinh chia sẻ. Tính cả mùa phim 2022, Châu Tinh Trì và Mỹ nhân ngư 2 đã lỡ hẹn khán giả gần 4 năm.

Không chỉ Châu Tinh Trì, Cổ Thiên Lạc có đến ba bom tấn được đầu tư lớn liên tục bị dời lịch chiếu là Minh nhật chiến ký, Phong lâm hỏa sơn và Ám sát phong bạo.

Theo HK01, với dự án khoa học viễn tưởng đầu tiên của điện Hong Kong Minh nhật chiến ký, Cổ Thiên Lạc và nhà đầu tư đã bỏ ra con số 450 triệu HKD ( 57,6 triệu USD ) để làm phim. Phim lấy bối cảnh thế giới vào năm 2055, Trái Đất bị ô nhiễm nặng nề, con người chiến đấu với sinh vật ngoài hành tinh xâm chiếm địa cầu. Ngoài Cổ Thiên Lạc, phim có sự tham gia của Lưu Thanh Vân, Khương Hạo Văn, Lưu Gia Linh, Trương Gia Huy.

Phong lâm hỏa sơn được công ty điện ảnh Nhĩ Đông thông báo phát hành vào tháng 12, nhưng đến nay lịch chiếu vẫn chưa xuất hiện ngoài rạp. Tác phẩm có kinh phí 400 triệu HKD ( 51,2 triệu USD ), quá trình ghi hình và hậu kỳ kéo dài 6 năm. Nội dung phim xoay quanh vụ nổ khiến nhiều doanh nhân Hong Kong mất mạng, tạo ra cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và bọn buôn ma túy.

Dự án Ám sát phong bạo do Cổ Thiên Lạc, Trương Trí Lâm và Ngô Trấn Vũ dự kiến ra mắt ngày 10/12, nhưng bất ngờ bị dời lịch. Tác phẩm quay vào năm 2017, đến nay vẫn chưa thể phát hành.

Nội dung của Ám sát phong bạo xoay quanh việc truy tìm sát thủ giết người dã man tên Darker. Trong phim, Trương Trí Lâm đóng vai thiên tài phá án, Ngô Trấn Vũ diễn cảnh sát, còn Cổ Thiên Lạc là nhân chứng còn sống sót duy nhất, nhưng lại bị hủy gương mặt trong vụ đánh bom ám sát 10 năm trước của Darker.

Bộ phim đánh dấu sự tái hợp tác của Lương Triều Vỹ - Quách Phú Thành sau 30 năm, kể từ tác phẩm truyền hình Everybody's Somebody's Favourite năm 1998 trên sóng TVB, là Phong tái khởi thời lâm vào cảnh "đắp chiếu" hơn 2 năm vì không qua được vòng kiểm duyệt. Tác phẩm thuộc đề tài cảnh sát và xã hội đen, lấy bối cảnh Hong Kong thập niên 1970, được đầu tư 200 triệu HKD ( 25,7 triệu USD ).

Theo Hket, số phận chìm nổi của loạt phim bị xếp kho nói trên đang khiến nhà đầu tư chịu khoản lỗ nặng nề.

Lý do bị chặn đường đến với khán giả

Theo HK01, có rất nhiều nguyên nhân khiến những siêu dự án nói trên của điện ảnh Hong Kong bị đình chiếu dài hạn. Trong đó, lý do lớn nhất vẫn là ngành điện ảnh xứ Hương Cảng đang chịu áp lực nặng nề khi phải trải qua 2 vòng kiểm duyệt gắt gao ở Đại lục và cả Hong Kong.

Tháng 10 vừa qua, chính quyền Hong Kong thông qua luật siết chặt kiểm duyệt phim ảnh. Theo quy định mới, các tác phẩm có nội dung "cổ động, ủng hộ những hành vi gây nguy hại an ninh quốc gia" đều không được cấp phép phát hành. Điều này khiến nhiều tác phẩm có đề tài châm biếm xã hội cả cũ lẫn mới đứng trước nguy cơ bị cấm sóng.

Phim của Lương Triều Vỹ - Quách Phú Thành vướng lệnh kiểm duyệt. Ảnh: HK01.

Do quy định kiểm duyệt ngặt nghèo và trái ngược ở hai nền điện ảnh, Phong tái khởi thời của Lương Triều Vỹ - Quách Phú Thành phải hoãn chiếu sau khi ấn định ngày ra mắt vào tháng 4. Vì tình tiết liên quan đến việc cảnh sát tham nhũng, cấu kết với xã hội đen, tác phẩm không được Cục Điện ảnh Trung Quốc cấp phép. Dù đã nhiều lần sửa đổi, Phong tái khởi thời vẫn chưa làm hài lòng giới chức Đại lục.

Ngoài việc Châu Tinh Trì tạm đem Mỹ nhân ngư 2 cất kho để chờ bổ sung cảnh quay, lý do khác khiến tác phẩm "ngụp lặn" là ảnh hưởng từ vụ kiện kinh tế của vua hài Hong Kong và nhà đầu tư New Culture Media. Do lùm xùm kiện tụng, quá trình sản xuất Mỹ nhân ngư 2 được cho là đã bị trì hoãn.

Mỹ nhân ngư 2 vướng lùm xùm hậu trường xoay quanh mâu thuẫn giữa Tinh Gia và nhà đầu tư. Ảnh: On.

Trong 3 dự án bị dời lịch chiếu của Cổ Thiên Lạc, Minh nhật chiến ký chưa hoàn thiện hậu kỳ. Đạo diễn Ngô Huyễn Huy, người ba lần đoạt giải Hiệu ứng thị giác đẹp nhất tại Kim Tượng, cho biết phim gặp khó khăn trong quá trình "thực hiện kỹ xảo đạt trình độ thế giới".

"Một năm chế tác hậu kỳ là không đủ với Minh nhật chiến ký. Các chi tiết nhỏ trong phim đều được hoàn thiện kỹ lưỡng. Đây là tác phẩm được xếp vào nhóm nâng tầm ảnh hưởng của điện ảnh Hong Kong, cho nên không thể làm qua loa", Ngô Huyễn Huy cho biết.

Theo On, việc Phong lâm hỏa sơn và Ám sát phong bạo bị trì hoãn ngày phát hành là để tránh tình trạng Cổ Thiên Lạc tự "giẫm chân" mình. Năm nay, nam diễn viên có đến 5 bộ phim điện ảnh được công chiếu là Chân Tam quốc vô song, Đế quốc kim tiền: Truy hổ cầm long, Luôn có tình yêu ở khu cách ly, Anita và ngày 31/12 sắp tới là G-Storm 5.

Ba năm trở lại đây, Cổ Thiên Lạc tham gia diễn xuất trong gần 20 tác phẩm điện ảnh, cộng với một số dự án tồn trước đó, khiến nhà sản xuất gặp khó khăn trong việc phân bổ thời gian phát hành để vừa đảm bảo danh tiếng và sự mới mẻ cho anh, vừa đảm bảo thành tích phòng vé.