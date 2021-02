Bom tấn ‘Train to Busan’ sẽ có bản Mỹ

Phiên bản làm lại "Train to Busan" quy tụ nhiều gương mặt tài năng và giàu kinh nghiệm của dòng phim kinh dị tại Hollywood.

Trong những năm trở lại đây, điện ảnh Hàn Quốc đã được biết đến rộng rãi trên đấu trường quốc tế. Phim điện ảnh Hàn không chỉ được khán giả săn đón, mà còn là chất liệu sáng tạo cho Hollywood.

Ngày 19/2, Deadline đưa tin Hollywood đang rục rịch kế hoạch làm lại tựa phim xác sống bối cảnh hiện đại ăn khách bậc nhất xứ sở kim chi Train to Busan (2016).

Đạo diễn người Indonesia Timo Tjahjanto nổi tiếng với những tác phẩm thuộc thể loại kinh dị và hành động. Ảnh: Getty Images.

Tác phẩm làm lại sẽ do New Line Cinema sản xuất, với nhà làm phim người Indonesia Timo Tjahjanto được nhắm vào vị trí đạo diễn. Hai bên đang trong giai đoạn thương lượng nội dung thỏa thuận hợp tác.

Tjahjanto là cái tên kỳ cựu của dòng phim kinh dị. Tên tuổi anh gắn liền với danh tiếng của hai tác phẩm kinh dị hợp tuyển The ABCs of Death (2012) và V/H/S/2 (2013) cũng như các tựa phim May The Devil Take You (2018) và May The Devil Take You Too (2020). Ở thể loại phim hành động, anh ghi dấu ấn với Headshot (2016) và bộ phim do Netflix sản xuất tựa đề The Night Comes for Us (2018).

Câu chuyện trong Train to Busan phiên bản Hollywood sẽ do Gary Dauberman, biên kịch của Annabelle Comes Home (2019), IT (2017), và IT Chapter Two (2019) chấp bút. James Wan giữ vai trò sản xuất thông qua hãng Atomic Monster.

Train to Busan có sự góp mặt của nhiều tên tuổi ăn khách tại Hàn như Gong Yoo, Ma Dong Seok, Choi Woo Sik... Ảnh: Next Entertainment World.

Nhân vật chính trong bản gốc Train to Busan là một người cha cuồng công việc (Gong Yoo). Anh và con gái đang trên chuyến tàu tới Busan để dự sinh nhật bà nội cô bé. Ngay trước đó, tại một nhà máy trong khu vực, hóa chất bị rò rỉ đã khiến con người bị biến đổi thành những thây ma khát máu.

Một trong những người nhiễm bệnh đã lên chuyến tàu có hai cha con và bắt đầu tấn công người khác. Từ đây, hành khách trên chuyến tàu phải hợp lực chiến đấu để sinh tồn.

Tác phẩm kinh dị, giật gân với kịch bản ám ảnh đã trở thành hiện tượng toàn cầu với 90 triệu USD doanh thu bán vé. Hậu truyện của phim, tựa đề Peninsula, đã phát hành năm 2020.