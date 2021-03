Bom tấn ‘The Suicide Squad’ hé lộ dàn ác nhân hùng hậu

Mới đây, Warner Bros. đã tung trailer đầu tiên của bộ phim “The Suicide Squad” do James Gunn đạo diễn. Nhiệm vụ thứ hai trên màn ảnh rộng của Biệt đội Cảm tử sẽ ra rạp từ 6/8.

The Hollywood Reporter đưa tin cuộc phiêu lưu thứ hai của biệt đội ác nhân Suicide Squad đã được hé lộ thông qua trailer chính thức công bố hôm 27/3. Phim do James Gunn, vị đạo diễn đứng sau hai phần phim Guardians of the Galaxy, thực hiện.

Nhiều gương mặt quen thuộc từ Suicide Squad (2016) của David Ayers, như Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flagg) hay Jai Courtney (Captain Boomerang) sẽ trở lại trong phần phim mới.

Poster mới của The Suicide Squad được James Gunn chia sẻ trên Twitter ngày 26/3. Ảnh: HBO Max.

Đoạn trailer dài gần 3 phút mở đầu bằng cảnh Biệt đội Cảm tử, gồm Rick Flagg, Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), The Tinkerer (Peter Capaldi)… chuẩn bị cho một nhiệm vụ đột nhập giải cứu. Ác nữ Harley Quinn xuất hiện khá muộn ở trailer, với bộ dạng váy áo tả tơi và máu mũi ròng ròng nhưng vẫn vẹn nguyên phong cách tưng tửng, điên loạn đã thành thương hiệu.

Trailer cũng dành thời gian tóm tắt nguồn gốc của Biệt đội Cảm tử. Ngoại trừ Rick Flagg, thành viên của biệt đội đều là các ác nhân đang mang trọng tội. Để rút ngắn thời gian ngồi tù, họ chấp nhận thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm cho chính phủ. Mỗi ác nhân bị gắn một quả bom nhỏ sau gáy sẽ lập tức phát nổ nếu họ có ý đồ bỏ trốn.

Trong trailer, loạt ác nhân mới được bổ sung vào biệt đội cũng lần lượt được giới thiệu. Thủ vai họ là dàn diễn viên hùng hậu gồm Michael Rooker (Savant), Flula Borg (Javelin), David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher2), Mayling Ng (Mongal), Sean Gunn (Weasel), Pete Davidson (Blackguard)…

Peacemaker của John Cena được kỳ vọng trở thành trung tâm của The Suicide Squad, mở đường cho series ngoại truyện về nhân vật trên HBO Max. Trong trailer, Peacemaker và Bloodsport đã có một màn đấu khẩu giữa rừng.

The Suicide Squad là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của James Gunn kể từ Guardians of the Galaxy Vol. 2 phát hành năm 2017. Phần thứ ba của loạt Guardians of the Galaxy do Gunn thực hiện sẽ bấm máy trong năm nay tại London.

The Suicide Squad dự kiến ra rạp từ 6/8. Tại Bắc Mỹ, phim sẽ phát hành song song và đồng thời tại rạp cũng như trên hệ thống xem video trực tuyến HBO Max.