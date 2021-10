Bom tấn 'No Time to Die' khó cứu được phòng vé Anh

Theo các chuyên gia điện ảnh, thành tích ấn tượng của bộ phim về James Bond cũng khó có thể vực dậy phòng vé Anh sau 18 tháng đóng cửa.

Theo New York Times, vào thời điểm No Time to Die - bộ phim thứ 25 về James Bond - ra mắt khán giả ở Anh, dường như toàn bộ sức nặng của ngành công nghiệp rạp phim đều dồn vào tác phẩm.

Dù phần thứ 25 của loạt phim Bond đang kéo lượng lớn khán giả ra rạp, áp lực lên ngành công nghiệp vẫn tiếp diễn. Nói như New York Times, James Bond có nhiệm vụ giải cứu thế giới, nhưng liệu điệp viên 007 có vực dậy phòng vé Anh sau nhiều tháng đóng cửa?

No Time to Die khuấy động phòng vé Anh

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cụm rạp tại Anh phải đóng cửa 18 tháng liên tục. Việc các bộ phim Hollywood bị hoãn chiếu ảnh hưởng lớn đến doanh thu rạp chiếu. Đồng thời, việc nhiều nhà sản xuất đưa phim lên ứng dụng phát trực tuyến khiến các cụm rạp thêm phần khó khăn.

Do đó, các cụm rạp ở Anh đặt kỳ vọng cao vào No Time to Die. Trước đây, Skyfall và Spectre do Daniel Craig đóng chính lần lượt là hai tác phẩm có doanh thu cao thứ hai, thứ ba trong lịch sử phòng vé Anh.

Tim Richards, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Vue, chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ ba ở Anh, cho biết: “Chúng tôi sẽ nhìn James Bond như bước ngoặt của ngành công nghiệp điện ảnh”.

Khán giả xếp hàng chờ đợi buổi ra mắt đầu tiên của No Time to Die tại Anh. Ảnh: New York Times.

Sau ba lần bị trì hoãn, No Time to Die chính thức phát hành ở Anh ngày 30/9. Bộ phim thành công trong việc kéo khán giả trở lại rạp. Trong ba ngày mở màn cuối tuần, tác phẩm về James Bond thu về 35 triệu USD .

Theo New York Times, không chỉ phá kỷ lục trong đại dịch, con số 35 triệu USD vượt doanh thu mở màn của hai bom tấn trước đó về James Bond là Skyfall và Spectre. Thành tích hiện tại đưa No Time to Die vào top 5 những bộ phim có doanh thu mở màn ấn tượng nhất trong lịch sử các bộ phim được chiếu tại Anh.

Trên khắp nước Anh, các rạp phim có lịch chiếu dày đặc cho No Time to Die và được đầu tư với kinh phí 250 triệu USD . Một số rạp ở London nâng số suất chiếu lên hơn 10 suất/ngày. Có rạp tổ chức nhạc sống, phục vụ cocktail, thức ăn nhẹ với giá 68 USD /người để giúp khán giả giải trí trong lúc chờ đợi.

Jack Piggott, 31 tuổi, lần đầu đi xem phim lúc nửa đêm. Anh là một trong những khán giả đầu tiên xem bộ phim lúc 0:07 sáng tại Curzon, Mayfair. “Không chỉ là phim về điệp viên người Anh, No Time to Die gây chú ý vì đây là lần cuối cùng của Daniel Craig trong vai trò điệp viên 007”, Piggott nói trong lúc chờ vào rạp.

Ngoài những khán giả chờ đợi từng ngày phim ra rạp, đặt vé xem phim lúc nửa đêm như Jack Piggott, nhiều người đưa ra quyết định đổi vé vì ham vui. “Tôi đặt vé vào thứ hai nhưng phải dời ngày vào thứ năm để dự buổi công chiếu. Đây là sự kiện lớn”, Canset Klasmeyer nói.

Áp lực đè nặng

Tuy nhiên, ngay cả khi No Time to Time giúp doanh thu phòng vé tăng, rạp chiếu ở Anh vẫn còn nhiều thách thức. Cho đến cuối năm 2023, Richards cho biết không mong đợi rạp Vue có lợi nhuận bằng với mức thu năm 2019.

Đại dịch khiến các rạp chiếu phim ở Anh gánh nhiều khoản nợ. Hiện tại, họ tìm cách phục hồi sau cú sốc kinh tế kéo dài suốt 18 tháng. Vẫn chưa rõ mức độ đại dịch tác động đến hành vi của người tiêu dùng. Các chủ rạp phim đang lo lắng khán giả quen với việc xem phim tại nhà, trên các ứng dụng tuyến thay vì ra rạp.

Quan trọng hơn, ảnh hưởng của dịch vụ phát trực tuyến về cơ bản đã thay đổi ngành công nghiệp giải trí ở Anh. Chính sách phát hành song song phim tại rạp và trên ứng dụng đưa các rạp phim vào tình thế khó khăn.

Trước khi đại dịch ập đến, các nhà quản lý Anh quy định phim được chiếu độc quyền ở rạp ba tháng trước khi đưa lên mạng hoặc phân phối cho bên thứ ba. Song, sự lớn mạnh của dịch vụ phát trực tuyến đã rút ngắn thời gian này xuống còn một nửa.

Năm 2019, rạp chiếu phim ở Anh được đầu tư trang thiết bị hiện đại, hệ thống âm thanh công nghệ cao. Chưa kịp thu hồi vốn, đại dịch với những lần giãn cách xã hội khiến nhiều nhiều chủ rạp phim lâm vào cảnh nợ nần.

No Time to Die không đủ để giúp phòng vé Anh phục hồi nhanh chóng. Ảnh: New York Times.

Trước No Time to Die, các cụm rạp ở Anh từng hy vọng kỳ tích xảy ra với Tenet. Tháng 8/2020, trong thời gian giãn cách xã hội, bộ phim vẫn được cấp phép công chiếu nhưng doanh thu lại không ấn tượng như kỳ vọng.

Theo John Reiss, chủ tịch của Peckhamplex, rạp chiếu đã sử dụng gần như tất cả sự hỗ trợ của chính phủ, bao gồm tiền thuế, giấy giới thiệu thuế và trợ cấp trong mùa dịch.

Song, để trụ vững và có cơ hội gặp lại khán giả sau dịch, rạp chiếu phim phải chi số tiền lớn hơn để tân trang mọi thứ. “Phải mất hơn một năm nữa để rạp chiếu phim có doanh thu bằng với mức trước đại dịch”, Reiss nói.

Tuy James Bond tạo ra một cú hích có ý nghĩa về mặt tinh thần trong đại dịch, nhưng về cơ bản một bộ phim không thể làm thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp.

Abigail Klimovich, chuyên gia của S&P Global, nói: “Xếp hạng và doanh thu của các rạp chiếu rất khó thay đổi nếu chỉ dựa vào thành công của một bom tấn. Tương lai của ngành công nghiệp rất khó đoán”.

Ngoài ra, nước Anh đang bước vào giai đoạn lạnh nhất trong năm. Điều này bất lợi cho người dân vì virus nCoV có cơ hội phát triển mạnh. Tuy có tỷ lệ tiêm chủng cao, số ca mắc Covid-19 ở Anh vẫn ở mức hơn 30.000 ca/ngày, theo số liệu của Bộ Y tế Anh.

Đồng thời, việc nhiều hộ gia đình gặp khó khăn về thu nhập vì giá cả tăng cao, giảm phúc lợi, thu nhập… cũng tác động lớn đến doanh thu của các rạp chiếu phim.

Philip Knatchbull, Giám đốc điều hành của rạp Curzon, nhận định áp lực từ các dịch vụ phát trực tuyến và thiệt hại tài chính của đại dịch đang diễn ra, chưa ai đoán được tương lai ngành công nghiệp rạp chiếu phim của Anh sẽ đi theo hướng nào.