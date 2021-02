Bom tấn mới về Người Nhện công bố tựa đề chính thức

Sau khi để các diễn viên trêu đùa khán giả, hãng Sony công bố tựa đề chính thức dành cho bộ phim Người Nhện thứ ba thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Theo tạp chí The Hollywood Reporter, hãng Sony thông báo nhan đề chính thức bộ phim tiếp theo về Spider-Man (Tom Holland) thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel thông qua một clip trên mạng xã hội Twitter trong tối 24/2.

Theo đó, Peter Parker/Spider-Man dự kiến tái xuất trong Spider-Man: No Way Home (tạm dịch: Người Nhện: Không còn đường về nhà) trong dịp Noel năm nay.

Cái tên No Way Home được công bố thông qua một clip trên Twitter của Sony. Ảnh: Sony.

Trước đó, hôm 23/2, lần lượt các diễn viên Tom Holland, Zendaya và Jacon Batalon đã tiết lộ những tựa đề khác dành cho bộ phim, như Spider-man: Phone Home, Spider-Man: Home Slice và Spider-Man: Homewrecker. Tuy nhiên, đây rốt cuộc chỉ là màn trêu chọc khán giả trước thông báo chính thức.

Hai phim Người Nhện trước thuộc MCU từng mang tên Spider-Man: Homecoming (2017) - Người Nhện: Trở về nhà, như lời gợi mở về việc siêu anh hùng nhả tơ có cơ hội góp mặt trong vũ trụ điện ảnh của Marvel Studios; và Spider-Man: Far from Home (2019) - Người Nhện: Xa nhà, như nội dung về chuyến đi chơi xa tại châu Âu của nhóm nhân vật chính.

Lần lượt hai tác phẩm từng mang về hơn 880 triệu USD và 1,1 tỷ USD tại phòng vé.

Bộ phim mới dự kiến đề cập tới đề tài đa vũ trụ. Ảnh: Sony.

Những tiết lộ ban đầu cho biết nhân vật Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) sẽ xuất hiện trong phim. Cộng thêm sự góp mặt của Electro (Jamie Foxx) từ loạt The Amazing Spider-Man trước đây của Sony, nhiều người tin rằng No Way Home sẽ đề cập tới chủ đề đa vũ trụ (multiverse).

Đây cũng là cơ hội để các phiên bản Người Nhện cũ của Tobey Maguire và Andrew Garfield góp mặt trong dự án. Kể cả khi Tom Holland đã lên tiếng phủ nhận, số đông khán giả vẫn hy vọng điều này xảy ra.

Sony hiện vẫn giữ lịch phát hành cho Spider-Man: No Way Home từ 17/12.

Tuy nhiên, nếu dịch Covid-19 không có diễn biến tích cực và các bom tấn cùng vũ trụ điện ảnh, như Black Widow và Eternals - tiếp tục phải hoãn chiếu, Marvel Studios cùng Sony sẽ buộc phải đẩy lịch phát hành của No Way Home sang 2022.