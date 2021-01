Bom tấn ‘Godzilla vs. Kong’ và gánh nặng 180 triệu USD

Bộ phim tiếp theo của MonsterVerse nhận nhiệm vụ vực dậy vũ trụ điện ảnh quái vật sau cú sảy chân của “Godzilla: King of the Monsters” (2019) giữa bối cảnh dịch bệnh.

Warner Bros. đã sẵn sàng tung ra trailer đầu tiên của Godzilla vs. Kong vào ngày 24/1. Đây là dự án có kinh phí sản xuất lên tới 180 triệu USD , và là tác phẩm thứ tư thuộc vũ trụ điện ảnh quái vật MonsterVerse.

Bộ phim của đạo diễn Adam Wingard ban đầu dự kiến ra rạp từ 13/3/2020, nhưng sau đó bị dời lịch xuống 20/11/2020 do kết quả phòng vé của Godzilla: King of the Monsters (2019) không như mong đợi, đặc biệt tại Bắc Mỹ.

Do đại dịch Covid-19, hãng Warner Bros. buộc phải thay đổi thời điểm phát hành tác phẩm thêm một lần nữa sang tháng 3/2021.

Warner Bros. đã tự tin thái quá?

MonsterVerse mở đầu bằng Godzilla (2014) với doanh thu 529 triệu USD , và sau đó là Kong: Skull Island (2017) - bộ phim có bối cảnh quay tại Việt Nam và đạt doanh thu 566 triệu USD . Đây là những con số khả quan giúp vũ trụ điện ảnh tiếp tục được kéo dài.

Godzilla vs. Kong bắt đầu đẩy mạnh quá trình quảng bá từ tuần này. Trailer đầu tiên dự kiến lên sóng vào ngày 24/1.

Tuy nhiên, có một chút quan ngại khi Godzilla thực tế được lòng giới phê bình hơn khán giả đại chúng - những người phàn nàn rằng thời lượng “chúa tể các loài quái vật” xuất hiện trên màn ảnh hơi ít.

Và khi Godzilla: King of the Monsters đánh mất cả sự ủng hộ từ giới phê bình vào mùa hè 2019, tác phẩm chỉ còn thu chưa đầy 390 triệu USD toàn cầu, so với kinh phí sản xuất lên tới 200 triệu USD .

Một lý do nữa là việc Godzilla giống như tác phẩm mở ra trào lưu làm phim quái vật tiếp theo tại Hollywood. Sau bộ phim, khán giả được thưởng thức hai phim Jurassic World, Rampage, The Meg, Pacific Rim: Uprising và Kong: Skull Island. Đến thời điểm 2019, Godzilla: King of the Monsters bỗng nhiên không còn đặc biệt nữa.

Warner Bros. và hãng sản xuất Legendary lâm vào thế khó khi họ công bố Godzilla vs. Kong từ trước khi Godzilla: King of the Monsters khởi chiếu. Thông thường, các dự án hậu truyện chỉ lăn bánh sau khi phần trước gặt hái thành công. Lúc này, Godzilla vs. Kong - một dự án chắc chắn đắt đỏ - còn phải gánh nhiệm vụ khắc phục thất bại của phần trước từ lúc chưa ra đời.

Năm 2021, Warner Bros. sẽ tung ra toàn bộ tác phẩm của hãng trên HBO Max và ngoài rạp cùng lúc tại Mỹ. Từng có thông tin cho rằng giữa Warner Bros. và Legendary nảy sinh mâu thuẫn về cách thức phát hành này, nhưng rồi hai bên đã quyết định thỏa hiệp với nhau.

Tìm kiếm doanh thu giữa đại dịch

Theo tạp chí Forbes, việc Warner Bros. không để Legendary bán Godzilla vs. Kong cho Netflix (với giá được cho khoảng 225 triệu USD ) là một nước cờ ngạc nhiên. Nhìn vào phần trước, đây hiện là dự án rủi ro về mặt doanh thu. Trong quá khứ, họ từng bán Mowgli: Legend of the Jungle (2018) cho Netflix khi phiên bản đen tối của Cậu bé rừng xanh đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Thương vụ bán đứt không thể xảy ra còn bởi Godzilla vs. Kong sẽ là bom tấn Hollywood lớn nhất trong bốn tháng đầu năm 2021, sau khi 007: No Time to Die mới tiếp tục thông báo hoãn chiếu. Lúc này, WarnerMedia cần thêm một “quân cờ” mạnh nữa cho dịch vụ trực tuyến HBO Max sau Wonder Woman 1984 vừa qua, và bom tấn quái vật là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.

Việc trình chiếu cùng lúc trên HBO Max chắc chắn gây ảnh hưởng tới doanh thu chiếu rạp của Godzilla vs. Kong tại Mỹ. Song, diễn biến dịch bệnh ở bên kia bờ Thái Bình Dương chưa có nhiều tín hiệu tích cực và các rạp chiếu phim gần như chắc chắn chưa thể hoạt động bình thường trở lại trong nửa đầu 2021.

Godzilla vs. Kong có nhiệm vụ nâng tầm HBO Max tại Mỹ và tìm kiếm doanh thu phòng vé tại những nơi tình hình dịch bệnh đã phần nào ổn định. Ảnh: Warner Bros.

Cộng thêm việc doanh thu Godzilla: King of the Monsters tại Bắc Mỹ không cao, Warner Bros. hoàn toàn có thể hy sinh khoản đó, hướng tới các thị trường ngoài Mỹ và giúp nâng tầm HBO Max.

Vấn đề lớn nhất vẫn là việc liệu Godzilla vs. Kong có thể giúp người xem quên đi trải nghiệm không như ý từ Godzilla: King of the Monsters và tạo ra hiệu ứng truyền miệng tích cực hay không.

Thử nhìn vào Iron Man, phim Người Sắt đầu tiên thu 585 triệu USD và được khen ngợi hết lời vào năm 2008. Song, Iron Man 2 (2010) là một bước lùi về chất lượng nội dung, thu khoảng 623 triệu USD . Iron Man 3 (2013) hưởng lợi lớn khi ra mắt ngay sau The Avengers (2012). Tuy nhiên, chất lượng tác phẩm tiếp tục gây tranh cãi. Ngay cả con số doanh thu 1,2 tỷ USD cũng không giúp Người Sắt có phim riêng thứ tư, mà nhân vật chỉ còn xuất hiện trong các phim về nhóm Avengers hoặc của nhân vật khác.

Không nhiều thương hiệu có thể đứng dậy từ thất bại. Nhìn ở hướng tích cực, Godzilla vs. Kong có thể mong muốn tái lặp thành công của Mission: Impossible, khi phần bốn - Ghost Protocol - thu 693 triệu USD , so với Mission: Impossible III chỉ đạt 399 triệu USD , nhờ đạt được bước tiến về mặt chất lượng nội dung, hành động.