Bom tấn ‘Black Widow’ dời lịch chiếu đến tháng 7

Bom tấn siêu anh hùng của Marvel Studios tiếp tục dời lịch phát hành lần thứ ba. Phim sẽ ra mắt song song tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến.

IndieWire đưa tin Disney tiếp tục điều chỉnh kế hoạch phát hành nhiều tựa phim mới, trong đó có bom tấn siêu anh hùng Black Widow từ Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Phim sẽ ra rạp từ ngày 9/7 thay vì 7/5 như công bố trước đây. Thêm vào đó, tác phẩm sẽ phát hành trên dịch vụ trực tuyến Disney+ song song và cùng ngày với thời điểm ra rạp.

Black Widow nhiều khả năng giới thiệu với khán giả nữ điệp viên sẽ kế thừa danh xưng Black Widow sau khi Natasha Romanoff qua đời. Ảnh: Marvel Studios.

Trước Black Widow, Disney từng áp dụng hình thức phát hành song song này cho các tựa phim Mulan, Soul và Raya and the Last Dragon. Trong đó, Mulan và Raya and the Last Dragon được xếp vào nhóm “Premier Access” (truy cập trả phí) - đòi hỏi người dùng dịch vụ Disney+ phải trả thêm khoảng 30 USD để được xem. Black Widow cũng sẽ được gắn nhãn này.

Black Widow có sự góp mặt của Scarlett Johansson trong vai Natasha Romanoff, mật vụ S.H.I.E.L.D. kiêm cựu sát thủ KGB. Cốt truyện Black Widow, do Jac Schaeffer và Ned Benson sáng tác, nối tiếp các sự kiện trong Captain America: Civil War (2016). Romanoff sẽ trở về Nga để thu xếp các vấn đề còn dang dở trong quá khứ.

Bạn đồng hành của cô ở lần trở lại màn ảnh rộng gồm Florence Pugh trong vai Yelena Belova, Rachel Weisz, David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone… Tác phẩm do Cate Shortland (Berlin Syndrome, Lore) đạo diễn từ kịch bản chuyển thể của Eric Pearson. Pearson cũng là người chấp bút kịch bản bom tấn Godzilla vs. Kong.

Bên cạnh Black Widow, Disney cũng phát hành bộ phim Cruella có Emma Stone tại rạp và trên Disney+ từ 28/5 dưới nhãn “Premier Access”. Khán giả có thể thưởng thức phim hoạt hình mới của Pixar, Luca, trực tiếp trên dịch vụ Disney+ từ 18/6.

Trong các tuần qua, rạp chiếu phim tại hai thị trường quan trọng nhất khu vực Bắc Mỹ là New York và Los Angeles đã lác đác mở cửa trở lại sau thời gian dài phủ bụi. Tuy nhiên, thời điểm toàn bộ rạp chiếu trở lại hoạt động hết công suất vẫn chưa được ấn định.

Một số tựa phim do Disney phát hành mới được điều chỉnh lịch chiếu còn có Free Guy (13/8), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (3/9), The King’s Man (22/12), Deep Water (14/1/2022), Death on Nile (11/2/2022).